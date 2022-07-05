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比爾蓋茲親揭48年前履歷 身高體重、薪資及老家地址曝光

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
比爾蓋茲在LinkedIn分享了他1974年的舊履歷，成就及薪資引人注目。歐新社
比爾蓋茲在LinkedIn分享了他1974年的舊履歷，成就及薪資引人注目。歐新社

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）最近應該不太需要找工作，但他還是備好履歷以防萬一。蓋茲上周在專業人士社群平台領英（LinkedIn）分享了他1974年的舊履歷，並自嘲地表示：「無論你是應屆畢業生還是大學輟學生，我敢肯定，你的履歷看起來比48年前我的履歷好得多」。

蓋茲太謙虛了。CNET報導，根據這份履歷，19歲的他當時不僅是名校哈佛大學的學生，還擁有一堆電腦及程式語言的經歷。他高中時共同主導一項為私人高中設置排程的專案，還賺了至少10,000美元，並與微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）合作，為運輸工程師設計了研究交通量的系統。這可不是人人都有的能耐。

除了專業成就，還有蓋茲當年的一些私人資訊也格外醒目。

蓋茲在這份簡歷中透露，他當時的身高約178公分、體重130磅（約59公斤），儘管只是哈佛大學新生，但薪酬收入已高達12,000美元，並表示他的期望薪資是「開放的」，希望的工作地點也沒有限制。

一位領英評論者讚嘆：「48年前12,000美元的薪水，對於畢業生來說也是驚人的。」

蓋茲還列出了當時的老家住址，而這棟位於西雅圖湖濱附近Laurelhurst區的中世紀現代風建築，一年前已以260萬美元價格售出。

從後來的發展可推斷，蓋茲這份履歷大概沒派上用場。他和艾倫隨後於1975年在新墨西哥州阿爾伯克基創立了微軟，將這家以開發軟體起家的公司一步步打造成主宰全球電腦作業系統市場的巨頭，總部後來也遷至華盛頓州西雅圖附近的雷德蒙德。

蓋茲展示自己近50年前的舊簡歷，似乎是以打字機印製而成，在蓋茲等人促進個人電腦（PC）普及之前，這是最常見的書寫形式。 擷自蓋茲LinkedIn帳號
蓋茲展示自己近50年前的舊簡歷，似乎是以打字機印製而成，在蓋茲等人促進個人電腦（PC）普及之前，這是最常見的書寫形式。 擷自蓋茲LinkedIn帳號

履歷 哈佛大學 比爾蓋茲

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