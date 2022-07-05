比爾蓋茲親揭48年前履歷 身高體重、薪資及老家地址曝光

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）最近應該不太需要找工作，但他還是備好履歷以防萬一。蓋茲上周在專業人士社群平台領英（LinkedIn）分享了他1974年的舊履歷，並自嘲地表示：「無論你是應屆畢業生還是大學輟學生，我敢肯定，你的履歷看起來比48年前我的履歷好得多」。

蓋茲太謙虛了。CNET報導，根據這份履歷，19歲的他當時不僅是名校哈佛大學的學生，還擁有一堆電腦及程式語言的經歷。他高中時共同主導一項為私人高中設置排程的專案，還賺了至少10,000美元，並與微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）合作，為運輸工程師設計了研究交通量的系統。這可不是人人都有的能耐。

除了專業成就，還有蓋茲當年的一些私人資訊也格外醒目。

蓋茲在這份簡歷中透露，他當時的身高約178公分、體重130磅（約59公斤），儘管只是哈佛大學新生，但薪酬收入已高達12,000美元，並表示他的期望薪資是「開放的」，希望的工作地點也沒有限制。

一位領英評論者讚嘆：「48年前12,000美元的薪水，對於畢業生來說也是驚人的。」

蓋茲還列出了當時的老家住址，而這棟位於西雅圖湖濱附近Laurelhurst區的中世紀現代風建築，一年前已以260萬美元價格售出。