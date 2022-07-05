歐元兌美元匯率貶至20年來最低 因投資人押ECB放緩升息

歐元兌美元匯率5日貶至20年來低點，主因是鑒於歐元區陷入經濟衰退的風險增加，投資人押注歐洲央行（ECB）將放慢升息步調。

歐元兌美元5日盤中一度下跌1.1%，至1.0306美元，創2002年12月以來最低水準。在法國服務業採購經理人指數（PMI）5日下修後，貨幣市場如今押注，ECB今年升息幅度將不到140個基點，比近三周前的190個基點來得少，從而擴大與美國聯準會（Fed）利率之間的利差。

歐元匯率今年來已跌逾8%。通膨率迭創新高，家庭和企業的壓力因而變大，再加上俄烏戰爭的影響，阻礙ECB無法以同樣的速度和Fed一起調高利率。

歐元兌瑞士法郎匯率同日盤中下跌0.9%，至0.9926瑞郎，為2015年1月以來的最低點。

三位歐洲交易員另指出，流動性差、歐元兌瑞郎湧現賣壓，也加劇了歐元兌美元5日的跌勢。