引發價格戰？三星考慮2022下半年下調記憶體價格
集微網消息，據業內消息人士透露，三星電子正在考慮在2022年下半年降低其記憶體價格，旨在進一步擴大其市場份額。消息人士稱，如果三星決定降價，其他記憶體公司將效仿，在今年下半年引發價格戰。
消息人士稱，在中國的 618（6月18日）購物節期間，SSD 和其他存儲設備的銷售並不理想，這給下遊供應商和組件屋帶來了加速庫存調整的壓力。因此，晶片供應商對價格的立場已經開始鬆動。另外，消息人士指出，幾乎所有類型的內存價格都將在 2022 年第三季度環比下降超過10% 。在現貨市場，價格自第二季度以來一直在迅速下跌。
美光科技稱，消費市場以及數據中心領域的終端需求疲軟，一些企業OEM客戶打算削減其內存和存儲庫存。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言