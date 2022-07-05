快訊

蔡總統拍板！Kolas Yotaka選花蓮縣、劉櫂豪戰台東縣

趁外公午睡...屏東恆春5歲童疑好奇玩火 魂斷父母臥室

引發價格戰？三星考慮2022下半年下調記憶體價格

集微網／ 集微網
三星電子。 路透社
三星電子。 路透社

集微網消息，據業內消息人士透露，三星電子正在考慮在2022年下半年降低其記憶體價格，旨在進一步擴大其市場份額。消息人士稱，如果三星決定降價，其他記憶體公司將效仿，在今年下半年引發價格戰。

消息人士稱，在中國的 618（6月18日）購物節期間，SSD 和其他存儲設備的銷售並不理想，這給下遊供應商和組件屋帶來了加速庫存調整的壓力。因此，晶片供應商對價格的立場已經開始鬆動。另外，消息人士指出，幾乎所有類型的內存價格都將在 2022 年第三季度環比下降超過10% 。在現貨市場，價格自第二季度以來一直在迅速下跌。

美光科技稱，消費市場以及數據中心領域的終端需求疲軟，一些企業OEM客戶打算削減其內存和存儲庫存。

三星電子 記憶體

延伸閱讀

三星成立半導體封裝工作組 以加強與大型代工客戶合作

三星電子 成立半導體封裝工作小組

融合傳統與創新 陸產EDA填補RTL高速仿真空白

中芯集成衝刺科創板IPO 擬募資563億元

相關新聞

比爾蓋茲親揭48年前履歷 身高體重、薪資及老家地址曝光

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）最近應該不太需要找工作，但他還是備好履歷以防萬一。蓋茲上周在專業人士社群平台領...

美元指數升破106 再衝上20年新高

美元指數5日盤中強升1.1%至106.242，再攀抵2022年新高，主因為經濟衰退憂慮加劇。稍早前美元兌歐洲已升至20年...

便當只賣60元！便利商店抗通膨出奇招 成南韓飆股

韓股今年來賣壓沉重，而南韓便利商店龍頭CU的營運商BGF retail卻逆勢上漲，主要受惠於防疫措施幾乎已都取消，使得人...

引發價格戰？三星考慮2022下半年下調記憶體價格

集微網消息，據業內消息人士透露，三星電子正在考慮在2022年下半年降低其記憶體價格，旨在進一步擴大其市場份額。消息人士稱，如果三星決定降價...

傳拜登將取消部分對中關稅 亞股漲多跌少

亞股今天大多收高，因為美國總統拜登正在尋求控制通膨的方法，因此投資人日益揣測拜登即將取消川普政府時期對進口中國產品加徵的...

火地島推氫能 要磁吸外企投資

阿根廷火地島因位處南美洲最尾端而聞名於世，當地現在希望推動經濟多樣化，遠離化石燃料，加入全球清潔能源轉型的行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。