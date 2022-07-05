引發價格戰？三星考慮2022下半年下調記憶體價格

集微網消息，據業內消息人士透露，三星電子正在考慮在2022年下半年降低其記憶體價格，旨在進一步擴大其市場份額。消息人士稱，如果三星決定降價，其他記憶體公司將效仿，在今年下半年引發價格戰。



消息人士稱，在中國的 618（6月18日）購物節期間，SSD 和其他存儲設備的銷售並不理想，這給下遊供應商和組件屋帶來了加速庫存調整的壓力。因此，晶片供應商對價格的立場已經開始鬆動。另外，消息人士指出，幾乎所有類型的內存價格都將在 2022 年第三季度環比下降超過10% 。在現貨市場，價格自第二季度以來一直在迅速下跌。

美光科技稱，消費市場以及數據中心領域的終端需求疲軟，一些企業OEM客戶打算削減其內存和存儲庫存。