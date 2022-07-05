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美國財政部稱葉倫和劉鶴通話 沒說談到對陸關稅及制裁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部證異葉倫和劉鶴通話討論總經和金融形勢。美聯社
美國財政部證異葉倫和劉鶴通話討論總經和金融形勢。美聯社

美國財政部長葉倫和大陸國務院副總理劉鶴進行視訊對談，對中國大陸討論總經和金融形勢 ，這是葉倫和劉鶴去年10月來首度對話。

美國財政部長發布新聞稿說，兩人會中討論在原物料價格上漲和糧食安全考驗之下的全球經濟前景，「葉倫坦率提出令人擔憂的問題，包括俄烏戰爭對全球經濟的影響以及中華人民共和國不公平、非市場的經濟做法」。美國財政部形容會談 「坦率而有實質性」，新聞稿中並未提到關稅或制裁。

根據大陸商務部的聲明，劉鶴表示，中方關切美國取消對陸加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題。

據中方的說法，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題交換了意見，且一致認為，加強美中總經政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。雙方同意繼續保持對話溝通。

先前已有報導，美國總統拜登可能最快在本周宣布取消對3,000億美元陸製商品加徵的部分關稅。由於今年美國通膨飆漲，外界預期拜登政府會減輕部分關稅，以利降低日常商品的成本。

官方數據顯示，雖然中國經濟受到與防疫相關封控的限制，但以美元計算，中國大陸2022年1-5月對美國出口較去年同期成長15.1%，進口成長4%。

美國 劉鶴

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