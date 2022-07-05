快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

澳央行如預期升息0.5個百分點至1.35% 首度連續升2碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

澳洲央行周二一如預期升息，將現金利率調高50個基點（2碼）至1.35%，是史上首度一連升息2碼，以抑制高漲的消費者物價。澳幣聞訊轉跌。

澳洲央行連三度升息，5月來已升息125個基點。澳幣兌美元貶值0.1%至0.6858，早盤一度升值0.4%。

澳洲央行總裁洛威發布會後聲明說：「委員會預料在澳洲貨幣條件正常化的過程中，往後幾個月還會有進一步措施。委員會承諾視必要出手，確保澳洲通膨逐漸回到目標。」

洛威已警告，澳洲基準利率可能升到2.5%，而貨幣市場已反映的是今年高達3.2%的水準，投資人擔心這一路升下來會導致經濟陷入衰退。

但目前為止，從各大銀行刷卡支出可以看見，澳洲6月消費依然強勁。職位懸缺達到歷來高峰，表明失業率還會下降 ，不過，澳洲家庭生活成本大增，債務收入比已觸抵歷來新高187%。

即將於本月公布的第2季消費者物價指數（CPI）預料上漲至少6%，這將是澳洲2000年實施銷售稅以來最大增幅。核心通膨也可能上揚超過4%，偏離澳洲央行2%至3%的目標區間。

澳洲 通膨

延伸閱讀

Ford Bronco 2023年將前進歐洲販售 台灣是否增加導入機會?

溫網／直落3退荷蘭對手 納達爾重返8強喊「不可思議」

世界盃資格賽／大陸長人狂飆外線 41分差射垮中華隊

BA.5使日本確診回升 澳洲染疫增仍放寬境管

相關新聞

迪士尼將失搖錢樹…米老鼠版權2024年到期 開放「魔改」

迪士尼(Disney)可能會在兩年內喪失米奇老鼠(Mickey Mouse)的專有權，米奇是迪士尼最具代表性的卡通人物，...

韓國新能源政策 核電占比2030年前回升至3成

韓國政府今天在國務會議中擬定新能源政策方向，目標在2030年前將核能發電占比提升至30%以上，將化石燃料進口依賴度從去年...

在美製造若沒補助 晶片大廠說投資計畫必須縮減

美國和亞洲的大型晶片製造商提出警告，如果美國沒能通過520億美元的晶片法案，提供業者補助，他們在美國的投資計畫就必須延後...

緩解通膨衝擊 沙烏地直接發現金給公民

網路上對物價高漲的民怨日深之際，沙烏地阿拉伯今天宣布直接對公民撥款數十億美元，以緩解通膨衝擊

將自己「黏」在國家美術館畫作上！石油業抗議者再出招

環保抗議團體「Just Stop Oil」的支持者繼在英國大獎賽（British Grand Prix）的銀石賽道上抗議...

台積電供應商日本昭和電工擬再漲價 此局面明年仍不見緩解

台積電（2330）供應商、日本化學用品製造商昭和電工計劃進一步漲價並縮減不賺錢的產品線，以因應規模5,500億美元半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。