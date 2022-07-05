台積電供應商日本昭和電工擬再漲價 此局面明年仍不見緩解

台積電（2330）供應商、日本化學用品製造商昭和電工計劃進一步漲價並縮減不賺錢的產品線，以因應規模5,500億美元半導體產業面臨的一連串經濟挑戰。

昭和電工今年來已漲價不下十次，該公司財務長染宮秀樹接受彭博專訪時說，還會進一步漲價，主要反映疫情造成的供應瓶頸、俄烏交戰推升能源成本飆漲，以及日圓劇貶等因素。他研判，這個情況至少到明年都不會大幅改善。

染宮表示，昭和電工供應晶片製造的必備原物料給台積電和英飛凌（Infineon）在內的晶片製造商，如今被迫大幅漲價，把更多成本轉嫁給客戶。

昭和電工生產的化學品包括半導體所需的高純度氣體和化學藥品，用於晶片製造商的初期生產鏈，也被豐田在內的其他製造業者所採用，漲價勢必壓縮客戶利潤，不然就得跟進漲價。

染宮說：「對所有原物料大廠來說，今年一大主題就是能夠說服客戶分攤多少成本。當前市場動向讓我們不得不要求兩倍於原估的數額。」

東洋證券分析師安田秀樹表示，昭和電工並非唯一一家提漲價的企業，其他零組件製造商和原物料供應商已紛紛漲價，因應嚴峻市況。他說，購買電子產品這類耐久財的消費者，未來將難逃漲價命運。

彭博資訊先前報導，台積電和三星電子在內的晶片製造商各已告知客戶漲價消息。

昭和電工已開始停賣某些大宗商品並終止顧客合約，因認為這些領域已不具有獲利潛力。過去12個月股價重摔31%的昭和電工，到年底前將釐清需要退出哪些市場。

除了面臨原物料和天然資源價格大漲等因素外，染宮表示，日圓狂貶是另一大挑戰。日本央行維持現行的貨幣寬鬆政策，與他國央行漸行漸遠，使日圓對美元匯率重貶至24年來最低。