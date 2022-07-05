快訊

恭喜！趙小僑報喜順利產女 劉亮佐心情曝光

她確診入睡後「喉頭一甜」咳出鮮血 跑兩家醫院都拒收

副閣揆辦公室主任遭爆婚外情 行政院回應了

這位績效領先的基金經理人說 半導體股反彈時機已成熟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
荷寶（Robeco Hong Kong）基金經理人遲雪菲接受彭博電視專訪。圖／擷自彭博
荷寶（Robeco Hong Kong）基金經理人遲雪菲接受彭博電視專訪。圖／擷自彭博

荷寶（Robeco Hong Kong）基金經理人遲雪菲（Vicki Chi）指出，台積電在內的半導體股企業擁有強大的定價能力，且已跌到很合理的價位，如今蓄勢反彈的機率極高。

遲雪菲接受彭博電視訪問時說，半導體業「統合度高，領導廠商都有很強的定價能力」。這些公司大可縮減資本支出，調節供需，「也很快在價位相當合理之時，達到另一個均衡」。

遲雪菲和關睿博（Joshua Crabb）共同管理的Robeco Asian Stars 股票基金，今年以來表現領先91%的同業。這檔規模2,750萬美元的基金最大持股為台積電，三星電子、SK海力士也納為主要持股。遲雪菲表示，他們已經開始緩步加碼晶片股。

台積電和三星電子今年以來各跌27%，跌幅甚於MSCI亞太指數的19%。這一波跌下來，已讓台積電本益比跌到和大盤一樣，這是2017年來首見情況。

台積電今天開盤上漲2.2%至447.5元，止住連五日頹勢。

台積電高於MSCI亞太指數本益比已降到2017年最低 圖／擷自彭博
台積電高於MSCI亞太指數本益比已降到2017年最低 圖／擷自彭博

台積電 半導體 MSCI

延伸閱讀

7/5【早晨財經速解讀】台積電重挫3% 法說前頻破底 融資不死股價跌不停？0050配息1.8元 今年績效-25% 權值型ETF現在可買嗎？

台股疲弱 打「萬四」保衛戰

台股恐慌氛圍降 國安基金沒開臨時會

台積股價破底 陸行之四問

相關新聞

這位績效領先的基金經理人說 半導體股反彈時機已成熟

荷寶（Robeco Hong Kong）基金經理人遲雪菲（Vicki Chi）指出，台積電在內的半導體股企業擁有強大的定...

特斯拉中國大陸廠和德國廠 傳本月陸續停工數周

美國國慶日過後臨開盤之前，電動車大廠特斯拉（Tesla）營運出現很多狀況，將等待投資人爬梳──先是單季交車數字令人失望，...

半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

由於個人電腦（PC）銷售下滑且加密貨幣市場暴跌，疫情期間的半導體榮景正顯示轉趨疲軟的初步跡象。從英特爾到輝達（Nvidi...

南韓6月物價漲6%創24年來最高 韓央行下周篤定升息2碼

南韓6月消費者物價指數（CPI）年增率大增6%，創下1998年來最大增幅，也給南韓央行下周大幅升息的合理依據。

高盛策略師：美國經濟衰退 不在他們基本設想之內

高盛集團策略師表示，高盛對「基本情境」的預期不包括美國經濟衰退，但隨著聯準會（Fed）很可能繼續緊縮貨幣政策，美國可能陷...

國際油價上漲歐洲天然氣近四個月最高 挪威面臨大罷工

油價上漲，投資人既考量實體市場發出的供應緊張信號，也顧慮全球經濟放緩對需求面的影響。銅期貨下挫，鋁和鋅脫離去年以來最低點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。