這位績效領先的基金經理人說 半導體股反彈時機已成熟

荷寶（Robeco Hong Kong）基金經理人遲雪菲（Vicki Chi）指出，台積電在內的半導體股企業擁有強大的定價能力，且已跌到很合理的價位，如今蓄勢反彈的機率極高。

遲雪菲接受彭博電視訪問時說，半導體業「統合度高，領導廠商都有很強的定價能力」。這些公司大可縮減資本支出，調節供需，「也很快在價位相當合理之時，達到另一個均衡」。

遲雪菲和關睿博（Joshua Crabb）共同管理的Robeco Asian Stars 股票基金，今年以來表現領先91%的同業。這檔規模2,750萬美元的基金最大持股為台積電，三星電子、SK海力士也納為主要持股。遲雪菲表示，他們已經開始緩步加碼晶片股。

台積電和三星電子今年以來各跌27%，跌幅甚於MSCI亞太指數的19%。這一波跌下來，已讓台積電本益比跌到和大盤一樣，這是2017年來首見情況。

台積電今天開盤上漲2.2%至447.5元，止住連五日頹勢。