國際油價上漲歐洲天然氣近四個月最高 挪威面臨大罷工

油價上漲，投資人既考量實體市場發出的供應緊張信號，也顧慮全球經濟放緩對需求面的影響。銅期貨下挫，鋁和鋅脫離去年以來最低點。現貨金價小幅走高，澳盛銀行策略師稱金價可能在目前價位附近找到支撐。因供應威脅進一步加大，歐洲天然氣價格升至近四個月來的最高價位。以下是整理自彭博的商品行情：

原油期貨走高

西德州中級原油（WTI）期貨漲逾每桶110美元，收復之前失地。美國獨立日假期導致交易量減少。

紐約時間下午3:30，8月交割的WTI期貨上漲2.1％，至每桶110.66美元； 由於美國休假， 周一並無結算價格； 9月交割的布倫特原油結算價上漲1.7％至113.50美元。

最大的獨立石油貿易公司Vitol Group警告，燃油價格飆升正在開始損害需求。過去一個月原油價格受到經濟衰退威脅的壓制。但是另一方面，抗議活動擾亂了利比亞的出口，加上挪威將舉行的大罷工，供應面面臨緊縮，部分抵銷油市的疲軟。英國首相強生周一表示，沙烏地需要生產更多石油來幫助世人應付更高的生活成本。

瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示， 「風險偏好和美元走強幫助提振了油價」。

歐洲天然氣價格漲勢不止

歐洲天然氣價格升至近四個月來的最高水平，天然氣市場由於俄羅斯削減供應而受到重大影響，而挪威罷工計畫恐令市場進一步收緊。

基準天然氣期貨周一上漲10%，今年以來已經成長了一倍以上。挪威石油和天然氣遊說組織周末期間警告，如果不能就薪資問題達成解決方案，罷工活動自7月9日起還將升級。

基本金屬、貴金屬

銅期貨下挫。鋁和鋅脫離去年以來最低點，因庫存下降和能源成本攀升導致供應風險增加。

高盛預計，未來3、6、12個月內，鋁價將分別達到2,750美元、3,000美元和3,750美元。

現貨金小幅走高，交易員仍在評估聯儲會進一步收緊貨幣政策的前景，關注本周將公佈的會議紀要以及周五發布的非農就業數據。澳盛策略師表示，金價可能在目前水平附近找到支撐。

LME銅期貨下跌0.5%，報每公噸8,006.00美元；LME鋁期貨上漲0.8%，報2,464.00美元；LME鋅期貨上漲2.9%，報3,118.00美元。COMEX銅期貨下跌2.9%，報每磅3.6040美元。

金價收在每英兩1,816.54美元，漲幅0.3%。