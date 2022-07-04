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彭博：小摩全球6月製造業PMI預示 利率將下滑
摩根大通（小摩）6月製造業採購經理人指數（PMI）降至22個月低點，彭博資訊策略師指出，這份報告描繪出經濟衰退風險升高、及物價壓力減輕的景象，將促使利率下降。
彭博策略師指出，這份報告顯示整體數字下滑，新訂單受到抑制，但物價數據和供應商交貨時間都改善，減輕了通膨疑慮。
根據報告，小摩6月全球製造業PMI小幅下滑至52.2，延續2021年5月來的下降頹勢，也是22個月低點，但仍高於象徵景氣榮枯線的50，主要受到部分新興市場國家、和澳洲等十大工業國（G10）國家景氣的支撐。
全球製造業6月新訂單次指標表現更加低迷，降至50.1，是之後全球製造業PMI數據的壞預兆。產出價格次指標則下滑至60.5，供應商交貨時間（SDT）則出現2020年6月來最大幅度改善。
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