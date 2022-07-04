日圓最慘跌勢結束？全球成長疑慮下 淨空頭連七周減少

在全球經濟恐將衰退的疑慮以及日本央行可能改弦易轍的臆測下，出現了日圓最慘跌勢可能已經結束的跡象。

美國商品期貨交易委員貨的最新數據顯示，投機者已連續七周減少對日圓的空頭押注，非商業類的淨空頭倉位降到今年以來最低。根據花旗集團數據，美國公債殖利率回檔的影響尚未完全反映於匯市，先前殖利率上漲對日圓造成沉重壓力。

花旗策略師Michael Chang和Jabaz Mahai上周五撰寫報告說，「有理由認為，美國公債的漲勢可能具有黏性」，如果是這樣，「美元兌日圓匯價將大幅下跌」。

做空日圓是華爾街今年最熱門的交易之一，但有愈來愈多的證據表明，從美國到亞洲的製造業放緩，加劇全球經濟衰退的疑慮，為日圓和美國公債等傳統的避險資產提供了支持。市場揣測日本央行可能轉鷹，這將導致日圓大幅上漲。

截至7月4日上午12時，日圓兌美元匯價升值0.04%到135.16日圓兌1美元， 上周四和五分別升值0.64%和0.38%。