3D列印打造製造業榮景 美全力擴產

3D列印成為製造業神隊友！3D列印正為航太、先進醫療等產業打造專屬的高科技零件。美國政府也發布合作計畫，要讓大企業先行適應3D列印技術，並帶領中小企業跟進，復興該國的製造業榮景。儘管現在3D列印的缺點仍是「太貴、太慢與缺陷太多」，新興公司仍透過優化雷射、數據監控等方式持續優化該技術。

打造高科技零件

《紐約時報》報導，從麻省理工工學院出身的3D列印公司VulcanForms，過去一年來已經募集到3.55億美金，員工數更是增長了6倍以上。該公司的聯合創始人杭特說，「我們已經證明這項技術是有用的，未來需要向外界展現出強大的財務狀況。」

該公司每台3D列印機都有150束雷射，精準掌握列印目標的尺寸，並用鈦等金屬層層鍍出形狀，內部使用惰性氣體氬氣，減少零件缺損的機會。目前該公司的客戶包括航太、半導體、國防與先進醫療等產業，打造專屬的高科技零件。

專家表示，3D列印最近開始可以生產出工業級別的品質，並能掌握大量生產的技術，如今該技術的潛力逐漸擴大，根據《Hubs》的報告指出，全球3D列印市場於2026年的經濟規模將達到450億美元。

打造美國製造業榮景

美國總統拜登政府正在尋求3D技術來領導美國製造業的復興。美國政府製造業與經濟發展特別助理雷諾絲表示，3D列印、機器人技術與人工智能將成為21世界現代製造業的基石。

拜登近期宣布與5家製作商達成的合作計畫，合作廠商正在增加3D列印製材的使用，並承諾協助其他中小企業採用該技術。政府官員表示，由於3D列印是仰賴高科技的製造工藝，發揮了美國在軟體方面的實力，而且3D列印使美國減少對海外工業的依賴，尤其是中國。

然而，3D列印仍有三大缺點需要解決「太慢、太貴與缺陷太多」。VulcanForms正透過改善雷射技術，監控性能數據等方式來優化3D列印的技術。

該公司表示，它的影印機產生的雷射能量是大多數 3D 影印機的 100 倍，且可以更快地生產零件，未來會進行更多的實驗，朝向更複雜的設計前進。

【更多精采內容，詳見 】