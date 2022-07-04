快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／8歲女童打BNT身亡今早解剖 指揮中心14時說明

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

3D列印打造製造業榮景 美全力擴產

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

3D列印成為製造業神隊友！3D列印正為航太、先進醫療等產業打造專屬的高科技零件。美國政府也發布合作計畫，要讓大企業先行適應3D列印技術，並帶領中小企業跟進，復興該國的製造業榮景。儘管現在3D列印的缺點仍是「太貴、太慢與缺陷太多」，新興公司仍透過優化雷射、數據監控等方式持續優化該技術。

打造高科技零件

紐約時報》報導，從麻省理工工學院出身的3D列印公司VulcanForms，過去一年來已經募集到3.55億美金，員工數更是增長了6倍以上。該公司的聯合創始人杭特說，「我們已經證明這項技術是有用的，未來需要向外界展現出強大的財務狀況。」

該公司每台3D列印機都有150束雷射，精準掌握列印目標的尺寸，並用鈦等金屬層層鍍出形狀，內部使用惰性氣體氬氣，減少零件缺損的機會。目前該公司的客戶包括航太、半導體、國防與先進醫療等產業，打造專屬的高科技零件。

專家表示，3D列印最近開始可以生產出工業級別的品質，並能掌握大量生產的技術，如今該技術的潛力逐漸擴大，根據《Hubs》的報告指出，全球3D列印市場於2026年的經濟規模將達到450億美元。

打造美國製造業榮景

美國總統拜登政府正在尋求3D技術來領導美國製造業的復興。美國政府製造業與經濟發展特別助理雷諾絲表示，3D列印、機器人技術與人工智能將成為21世界現代製造業的基石。

拜登近期宣布與5家製作商達成的合作計畫，合作廠商正在增加3D列印製材的使用，並承諾協助其他中小企業採用該技術。政府官員表示，由於3D列印是仰賴高科技的製造工藝，發揮了美國在軟體方面的實力，而且3D列印使美國減少對海外工業的依賴，尤其是中國。

然而，3D列印仍有三大缺點需要解決「太慢、太貴與缺陷太多」。VulcanForms正透過改善雷射技術，監控性能數據等方式來優化3D列印的技術。

該公司表示，它的影印機產生的雷射能量是大多數 3D 影印機的 100 倍，且可以更快地生產零件，未來會進行更多的實驗，朝向更複雜的設計前進。

【更多精采內容，詳見

3D列印 美國 製造業

延伸閱讀

美軍事首長：美國正「密切關注」北京犯台跡象

台股短線反彈或落底？永豐投顧：7月觀察三重點

熊來了 國安基金護盤2原則

俄烏衝突成僵局 拜登政府評估面臨嚴格檢視

相關新聞

日圓最慘跌勢結束？全球成長疑慮下 淨空頭連七周減少

在全球經濟恐將衰退的疑慮以及日本央行可能改弦易轍的臆測下，出現了日圓最慘跌勢可能已經結束的跡象。

保時捷將繼續生產內燃引擎車 無畏歐盟2035年禁售令

在歐盟計劃2035年前逐步淘汰燃油車、追求零碳排之際，福斯集團（VW）旗下跑車製造商保時捷（Porsche）老神在在，表...

特斯拉催速 6月產量創高

受到上海廠停工與供應鏈瓶頸的影響，特斯拉（Tesla）第2季交車量比第1季下滑約18%，終止了兩年來的成長態勢，但6月產...

讀賣：陸擬要求外國多功能事務機廠商需在陸設計、生產

讀賣新聞報導，中國大陸政府正計劃要求外國多功能辦公設備製造商在當地設計和製造產品，不符合這項要求的印表機、掃描機等裝置，...

高盛大幅調降鐵礦砂目標價 估下半年供應過剩

高盛大幅調降鐵礦砂目標價，反映需求消退。鐵礦砂價格已連跌三周且繼續下跌，凸顯中國大陸新冠病例數增加使投資人更謹慎。

3D列印打造製造業榮景 美全力擴產

3D列印成為製造業神隊友！3D列印正為航太、先進醫療等產業打造專屬的高科技零件。美國政府也發布合作計畫，要讓大企業先行適應3D列印技術，並帶領中小企業跟進，復興該國的製造業榮景。儘管現在3D列印的缺點仍是「太貴、太慢與缺陷太多」，新興公司仍透過優化雷射、數據監控等方式持續優化該技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。