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台、韓在內！新興亞洲市場資金外流規模超大 恐將更嚴重

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸以外一些亞洲最大股債市資金外流情況嚴重。聯合報系資料照
中國大陸以外一些亞洲最大股債市資金外流情況嚴重。聯合報系資料照

中國大陸以外、包括台灣在內的一些亞洲最大股、債市，資金外流情況比前三次危機時期都要嚴重，主因是全球經濟成長前景差，日圓貶值也有影響，而此一過程可能才剛剛開始。

上季，全球基金在台灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和印度等七個地區的股市，淨賣出400億美元股票，超過2007年來出現系統性壓力的任何一季──2008年全球金融危機、2013年縮減恐慌，以及2018年美國聯準會上次升息周期的高峰。拋售最嚴重的是技術股為主的台灣和南韓，以及需要進口能源的印度。另外，外國投資人大舉撤離印尼債市。

海外資金淨賣出台灣股票170億美元，資金外流超過前三次危機時期。印股賣了150億美元，南韓96億美元，也都超過以往。

由於通膨居高不下和央行積極升息削弱了全球經濟成長的前景，基金經理人快速撤離高風險市場。全球經濟還在從疫情封鎖中復甦，美國經濟衰退以及歐洲和中國大陸供應鏈中斷的隱憂，為拋售提供了更多的理由。

駐新加坡的abrdn亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong說：「在目前的環境，我們預計投資人將對出口導向型的經濟體和估值較高的市場保持謹慎。衰退風險上升，我們預期全球科技業的前景還是不確定。」

利率交換合約反映出美國聯準會今年將進一步升息150個基點，它積極收緊貨幣政策推高美國的收益率，料將繼續讓亞洲地區失血。

駐新加坡的Bank Julius Baer亞太研究主管Mark Matthews說：「外國投資人拋售這些市場的股票，不是因為它們出了什麼問題，是因為聯準會和其他央行正在緊縮貨幣政策。」

駐美國俄亥俄州的Federated Hermes基金經理人Calvin Zhang表示，日圓貶值也不利台灣和南韓的經濟和股市，因為這兩個國家的出口產品與日本近似，投資人擔心他們的市占可能流失給日商。

與此同時，印股也承受壓力，主要是油價飆升衝擊經濟，印度央行正迅速升息抗通膨。

債市的情況則各不相同。印尼高Beta值債券的銷量高於區域內國家，因此失寵，資金流出約31億美元，南韓和泰國則有外資流入。

美國 南韓

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