日經：日本政府重本招徠台積電設廠 引發質疑聲音

日經新聞報導，日本政府透過提供補貼，成功說服台積電設立研發中心及製造工廠，也在日本引發一些聲音，懷疑這些日本納稅人的錢能否獲得回報。然而，對東京當局而言，最重要的是把這家全球晶圓代工龍頭帶到日本，以為促進晶片研發，確保供應穩定，以及重振該國的半導體產業。

日經新聞3日在題為「台積電會拿日本納稅人的錢跑掉嗎？」的報導指出，台積電在茨城縣筑波市的研發中心已於6月24日啟用，這座設施的經費主要是由日本納稅人支付，由日本政府補貼190億日圓（1.4052億美元）建造，目的在幫助開發下一代半導體技術。此外，隨著政府最近決定補貼位於九州熊本縣的一家半導體工廠，日本納稅人正在為台積電支付更多資金，

報導說，日本政府堅稱這是藉由補貼，購買經濟安全和其他經濟利益，但問題在於，政府所說的這些好處，是否與日本大約5,000億日圓的慷慨捐助成正比。日本不會從中受惠的一件事是智慧財產權，台積電可以保留這些。

2021年2月，台積電宣布選擇筑波做為在日本的首座全面研發中心落腳處。同年10 月還宣布了在日本熊本縣菊陽町建造在日本的第一家製造工廠計畫。日經的報導指出，台積電主要從事國內業務，日本是該公司第一個決定幾乎同時建立兩個據點的國家，補貼在其中發揮重大的說服作用。

日本經濟產業省一再強調吸引外國晶片公司幫助該國半導體產業復興的重要性。經濟產業大臣萩生田光說：「建立穩定的晶片供應體系，從經濟安全和其他問題的角度來看，這很重要。」

但報導說，日本真正能從這些補貼中獲得多少回報呢？台積電這座研發中心的190億日圓補貼，將來自經濟產業省所監管的新能源產業技術綜合開發機構（NEDO），而這筆錢實際上將用於台積電日本3DIC研發中心。

報導指出，經濟產業省尚未解釋，為何這家全球最大純晶圓代工廠需要日本納稅人的錢，來開發其產品。經濟產業省回覆日經新聞說，這項研發計畫所開發的任何東西都將屬於台積電日本3DIC。儘管有補貼，經濟產業省不會持有任何智慧財產權。

報導也說，2021年5月，專家在審查政府資金的使用情況時提出了這個問題。 一橋大學研究所教授佐藤主光曾呼籲建立一個體系，使政府能夠從該計畫中受惠。假如這座研發中心產出新產品，目前的制度允許台積電將其帶回台灣，而無需將任何東西返還日本。目前還不清楚日本能否從熊本的製造廠獲得任何回報。

這座工廠預定2024年底開始運營，將專注於生產用於Sony集團的智慧手機相機及其他產品的專用半導體。在這方面，這項補貼可間接使一家指標性日本企業受惠。但這些晶片Sony主要將出貨給中國大陸公司和美國蘋果公司，因此尚不清楚這座工廠將如何為日本的經濟安全做出貢獻。

還有另一個令人擔憂的情況。如果其他製造商無法生產其他必要的零件，則需要熊本廠生產那種晶片的產品將無法投產，而日本光是對那家工廠的補貼就高達4,760億日圓。

雖然日本採取積極行動以確保未來的晶片供應，但它並不是唯一試圖吸引半導體製造商的國家。事實上，據報導，隨著各國政府撥出巨額預算支出來支付補貼，全球競爭正在升溫。儘管有這種趨勢，但決定成立海外生產基地的晶片製造商仍屈指可數。兩年多前成功吸引台積電到本土投資的美國，目前尚未決定是否提供補貼。

日經這篇報導在結論中說，迄今，只有日本如此慷慨地對待一家外國公司—並且如此迅速吸引其設置據點。也許把台積電帶到日本才是最重要的，檢討日本在半導體方面的產業政策可以稍後再進行。