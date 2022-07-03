Google遭邪教滲透？主管攜家帶眷寄生吸金 教徒升遷一條龍

近日，《紐約時報》報導科技巨擘Google與前職員凱文（Kevin Lloyd）的一樁訴訟，內容揭露公司部門遭邪教「朋友聯誼會（Fellowship of Friends）」滲透，主管不僅圖利教徒給予升遷機會，更在凱文舉報後沒多久將他開除，讓他憤而提告。

《紐約郵報》引據報導，凱文指控，他於2017年受雇為「Google Developer Studio」部門員工，主管彼得（Peter Lubbers）長期作為該邪教成員，他開始發現彼得快速升遷指定的邪教成員，且部門25人當中就有12人信教。不僅如此，彼得更引薦兩位兒子大賺Google財，一位作為DJ出席公司活動、一位則是以自由工作者接部門的專案，甚至讓妻子作為工作人員出席Google活動賺取工資。

報導指出，邪教組織「朋友聯誼會」源自1970年，創辦人羅伯特（Robert Earl Burton）稱教徒崇尚精神上的啟蒙，沐浴在如歌劇、文學等高等藝術之中，每月需上繳月收入的10%給組織，不過後來卻接連遭前教徒控告被羅伯特強迫從事非法性行為。

凱文此次雇用的律師瓊斯（M. Catherine Jones），先前就曾為一名女性打贏官司獲得650萬美元，她同樣指控前公司因自己非邪教成員導致升遷受阻，巧合的是，彼得也曾在該公司工作過。

對此，Google公司發言人則回應，「為了防止歧視和利益衝突，公司相當重視並長期制定相關政策。招聘時詢問職員或供應商人員的宗教信仰是違法的，但公司將徹底調查這些指控，當中是否存在任何違規行為或不當承包」。