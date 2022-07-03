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超廉航時代結束？瑞安航空執行長：未來5年機票都會漲

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)執行長歐黎瑞表示，機票價格太便宜，他預測未來五年機票都會漲價。法新社
愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)執行長歐黎瑞表示，機票價格太便宜，他預測未來五年機票都會漲價。法新社

歐洲最大廉價航空公司、愛爾蘭的瑞安航空(Ryanair)執行長歐黎瑞(Michael O’Leary)接受英國金融時報問時表示，機票價格太便宜，他預測未來五年機票都會漲價。

他說，機票價格比去機場的火車票還便宜，簡直「荒謬」。

歐黎瑞表示，由於燃料價格上漲，加上環保的額外收費，因此他預期未來五年機票都會漲價。

許多航線的機票價格比10年前便宜，但根據美國最近的報告，4月機票價格漲了18%，是1963年以來的最大漲幅。

歐黎瑞表示，他對於只提供必要服務的廉價航空時代有貢獻，不過他說，票價實在太便宜了，「我每次飛到倫敦史坦斯特機場(Stansted)，從機場去倫敦市區的火車票，比機票還貴，我覺得太荒謬了」。

他說，「是我把票價壓低，我因此賺了很多錢，但我不認為中期而言，平均價票40歐元(約台幣1240元)能撐得下去，我認為50歐元和60歐元仍很便宜，且負擔得起」。

根據瑞安航空網站，預購今年9月13日晚上10點10分從倫敦飛到義大利米蘭的機票價格為9.99英鎊(約台幣360元)，兩星期後從米蘭清晨6點返回倫敦的票價也是9.99英鎊，來回票價為19.98英鎊。

票價 機票 倫敦

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