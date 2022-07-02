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美經濟數據疲軟 公債價格大漲 凸顯衰退憂慮加深

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月製造業ISM指數比5月大幅下降，且新訂單及就業等分類指標皆告惡化，進一步顯示美國經濟展望益發堪憂，也使投資人賭央行將會減緩升息步調。 路透
美國6月製造業ISM指數比5月大幅下降，且新訂單及就業等分類指標皆告惡化，進一步顯示美國經濟展望益發堪憂，也使投資人賭央行將會減緩升息步調。 路透

美國公債價格周五（1日）大幅回升，殖利率劇降，主因6月製造業ISM指數比5月大幅下降，且新訂單及就業等分類指標皆告惡化，進一步顯示美國經濟展望益發堪憂，也使投資人賭央行將會減緩升息步調，帶動股、債市場雙雙走高。

經濟數據疲軟，加上投資人擔心各大央行緊縮貨幣政策將導致全球經濟脫軌，促使10年期美債殖利率周五劇降13基點（0.13百分點），至2.88%，過去三天來殖利率共下跌近0.3個百分點。殖利率下降，也帶動美股由黑翻紅，三大指數收盤都上漲約1%。

ISM數據公布後，歐洲公債也加速回升，10年期德債殖利率劇降0.1百分點，為1.23%；英、法公債殖利率也同步下降。分析師指出，已經看到公債的避險需求出現。

摩根大通表示，ISM報告加上多項企業調查，都顯示最近經濟情勢走軟。摩根大通已將第２季美國國內生產毛額（GDP）預估年增率由2.5%降為1%。

亞特蘭大區聯邦準備銀行的GDP現況（GDPNow）模型最新結果顯示，美國第2季GDP將萎縮2.1%；這是模型中加入ISM指數，營建業數據，及通用汽車宣布第2季銷售額減少15%後，所做的最新預測。如果第2季GDP當真負成長，再加上第1季萎縮1.6%，已經符合「技術性衰退」的定義。

目前市場預估，明年3月時聯邦資金利率將上升到3.3%，而在一周之前曾逼近4%。利率預期回降，加上經濟展望惡化，使公債殖利率從之前的高峰回落。對聯邦資金利率最敏感的2年期殖利率，在6月中時曾接近3.5%，而現在已回降約0.6個百分點。

BMO資本市場公司專家傑佛瑞表示，「一周來看到衰退憂慮持續加深，市場因而懷疑聯準會（Fed）的升息決心」。

投資人也在賭Fed升息的速度將會減緩，因為他們相信升息已經開始壓低通膨。5年／5年均衡通膨率已降到2022年元月來最低水準，顯示市場通膨預期下降。即使6月消費者物價指數（CPI）升幅仍高，但通膨的確正在下降中。

分析師指出，目前市場擔心央行為了壓制通膨，並非只是在營造一次「軟著陸」，而是要使經濟陷入衰退。這可能造成政策錯誤，最終將使利率大逆轉。

通膨 美國

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