歐洲最大廉航CEO：機票將連漲五年 當前票價太便宜
歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）警告，未來五年都會調漲機票費用，原因是當前搭機費用實在「太便宜」，在成本飆漲之際難以獲利。
歐萊瑞接受金融時報（FT）採訪時表示：「當前機票太便宜了。每次我飛往史丹斯德（Stansted）時，從倫敦中部搭火車的票價都比機票還貴，我覺得很荒謬。」
他預計，鑑於高油價及環境改變，將使瑞安航空中期內平均票價從40歐元漲至50~60歐元。他認為，就算漲到50歐元和60歐元，這個價位仍然合理且非常便宜。
歐萊瑞說，自己的工作就是壓低搭飛機旅行的成本，他也從中賺到不少錢，但他認為平均票價才40歐元中期內會讓飛行事業無以為繼。
隨著搭機旅遊人潮回流，歐美航空公司已紛紛調漲夏季機票，一些業者還削減班次，以因應人手短缺。
瑞安的對手EasyJet和Wizz Air最近也透露將漲價，但是歐萊瑞是最早示警將調漲更長期票價的航空業領袖之一。
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