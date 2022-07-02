快訊

金曲33／蔡健雅奪歌后！Elva霸氣回歸頒獎 得獎名單不斷更新

金曲33／「中國搖滾之父」崔健奪歌王！60歲獲獎擁抱初心：老子沒變

金曲33／蔡健雅擒歌后獎！曝曾想放棄音樂：金曲挽留我

歐洲最大廉航CEO：機票將連漲五年 當前票價太便宜

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）警告，未來五年都會調漲機票費用，原因是當前搭機費用實在「太便宜」，在成本飆漲之際難以獲利。

歐萊瑞接受金融時報（FT）採訪時表示：「當前機票太便宜了。每次我飛往史丹斯德（Stansted）時，從倫敦中部搭火車的票價都比機票還貴，我覺得很荒謬。」

他預計，鑑於高油價及環境改變，將使瑞安航空中期內平均票價從40歐元漲至50~60歐元。他認為，就算漲到50歐元和60歐元，這個價位仍然合理且非常便宜。

歐萊瑞說，自己的工作就是壓低搭飛機旅行的成本，他也從中賺到不少錢，但他認為平均票價才40歐元中期內會讓飛行事業無以為繼。

隨著搭機旅遊人潮回流，歐美航空公司已紛紛調漲夏季機票，一些業者還削減班次，以因應人手短缺。

瑞安的對手EasyJet和Wizz Air最近也透露將漲價，但是歐萊瑞是最早示警將調漲更長期票價的航空業領袖之一。

機票 票價 廉航

延伸閱讀

波音勢微 中國航空業採購空巴292架飛機

廉航機上點雞肉培根堡只來兩片麵包 旅客傻眼「是在耍我嗎」

被刪除的「未來五年」：北京防疫動態清零的絕望鐵律？

「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票

相關新聞

巴菲特再買能源股…石油公司多會賺？另一家巨頭這麼說

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，過去這幾天又繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，總持股...

馬斯克出現了！神隱十天回歸推特 發布這張照片

向來是推特（Twitter）重度使用者的世界首富馬斯克，近期在這社群平台上罕見神隱十天引發關注，這位推特最受關注人物2日...

摩根大通下修美經濟成長預估 「非常危險地接近」衰退

摩根大通經濟團隊下修美國第2季經濟成長預估，主因一系列經濟數據偏弱，尤其是消費支出減緩。

伊爾艾朗：流動性退場是當前金融市場的最大風險

對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資...

國際原物料價格飆漲 南韓上半年貿易赤字創新高

受到國際油價等原物料價格飆高影響，南韓今年上半年出口額在刷新歷史紀錄同時，貿易赤字也創下新高；南韓國內通膨狀況預期也將隨...

歐洲也在鬧塞港 裝雙B車和IKEA家具的貨櫃堆積如山

德國、荷蘭等歐洲港口暴發勞工罷工或怠工事件，使預定運往美國的貨櫃堆積如山，恐怕需數月時間才能完全消化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。