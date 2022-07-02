快訊

金曲33／「最好年代加入最好團隊」陳復明獲最佳貢獻獎 得獎名單不斷更新

金曲33／邱晨3月病逝…獲頒特別貢獻獎 女兒上台喊話：爸爸你得獎了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊爾艾朗：流動性退場是當前金融市場的最大風險

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資金成本更貴。路透
對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資金成本更貴。路透

對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資金成本更貴。

伊爾艾朗接受彭博資訊訪問時指出，「流動性風險是我深以為憂的風險之一。我們已經看到市場出現資金排擠現象，企業或不願意，或是沒有能力安排再融資」。

舉例而言，美國高殖利率債券（垃圾債）市場6月殖利率的升幅以及與公債之間的殖利率差距，都出現2020年3月以來之最。債務市場動盪及借貸成本升高，使想要借錢的企業紛紛遠離。

第2季美國垃圾債發行額劇減到250億美元，是2006年來同季發行額最低的一次；6月單月發行額為100億美元，是2010年來同月最低額。

伊爾艾朗指出，聯準會（Fed）可能堅持快速升息計畫，使經濟成長減緩，也因而使經濟陷入衰退的風險升高，「企業可能難以取得新資金」。

他表示，金融市場正出現「序列式移動」，從今年初時的通膨／升息風險，到最近的信用風險，接下來可能成為流動性風險。

他指出，「我觀察到三種可能的流動性緊絀。第一是周邊市場可能波及到主要市場，儘管截至目前為止加密幣與新興市場還未衝擊主要市場。第二項風險，則是企業無論花多高的成本，都無法取得資金，我們已經從垃圾債市場看到此種現象」。

第三種則是目前市場只預期資金撤離債市將有利於股市，但並未想到資金只是單純地撤離金融市場，這對股票等風險性資產其實並不有利。

債市 美國

延伸閱讀

台股跌不停 沈榮津：國安基金不排除研議對策

6/28【早晨財經速解讀】元大金殖利率上看7.7% 除息秀登場 貼息慘劇會重演嗎？台積電500元保衛戰 相對ADR有補跌效果？

6/24【早晨財經速解讀】元大金殖利率近8% 開發金、國泰金、台新金破6% 股價還要跌多深才能存股？繼聯電後...聯發科除息行情失利 重挫6%能搶進？

6/23【早晨財經速解讀】0056殖利率近9% 跌破30元都是買點？聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息 填息能成功？原油重跌16% 通膨結束了？

相關新聞

歐洲也在鬧塞港 裝雙B車和IKEA家具的貨櫃堆積如山

德國、荷蘭等歐洲港口暴發勞工罷工或怠工事件，使預定運往美國的貨櫃堆積如山，恐怕需數月時間才能完全消化。

有錢也不能任性 為貝佐斯「超級遊艇」拆橋計畫暫告吹

荷蘭鹿特丹2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元（折合台幣約134億元...

巴菲特再買能源股…石油公司多會賺？另一家巨頭這麼說

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，過去這幾天又繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，總持股...

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

美國聯準會（Fed）6月中旬一口氣提高利率3碼（0.75個百分點），升幅大得異常，顯然是擔心通膨預期變得「脫錨」，可能導...

伊爾艾朗：流動性退場是當前金融市場的最大風險

對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資...

國際原物料價格飆漲 南韓上半年貿易赤字創新高

受到國際油價等原物料價格飆高影響，南韓今年上半年出口額在刷新歷史紀錄同時，貿易赤字也創下新高；南韓國內通膨狀況預期也將隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。