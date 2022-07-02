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馬斯克出現了！神隱十天回歸推特 發布這張照片

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
馬斯克2日回歸推特，貼出一張他帶四個孩子與天主教教宗方濟各的合照。圖／擷自馬斯克推特
馬斯克2日回歸推特，貼出一張他帶四個孩子與天主教教宗方濟各的合照。圖／擷自馬斯克推特

向來是推特Twitter）重度使用者的世界首富馬斯克，近期在這社群平台上罕見神隱十天引發關注，這位推特最受關注人物2日終於上線，以一張大合照回歸。

馬斯克2日在推特上說：「很榮幸昨日與@Pontifex見面」，並附上一張他帶著自己的四個小孩與天主教教宗方濟各的合照。在此之前，這位特斯拉及SpaceX創辦人6月21日起便沒在推特上發文，創下五年來最長神隱紀錄。

彭博報導，教宗方濟各過往也曾會見科技巨頭領袖，包括蘋果CEO庫克、Meta創辦人祖克柏。梵諦岡並未立即回應彭博評論請求。

馬斯克這次神隱之前，在推特上特別活耀，狂發推文向外界暢談他求娶推特的新進度，也出言批評該平台政策。他在6月25日敲定以440億美元買下推特，但隨後又以推特假帳號數量不明為由，暫緩收購行動。

馬斯克神隱期間，他的推特帳號跟隨者已悄悄突破了1億戶，人氣仍然紅不讓。方濟各也是推特風雲人物，以英語、德語、西班牙語、法語、阿拉伯語及拉丁語等九種語言的帳號活躍於該平台，英語版帳號跟隨者多達1,890萬人。

馬斯克 方濟各 教宗 推特 Twitter

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