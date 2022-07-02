歐洲也在鬧塞港 裝雙B車和IKEA家具的貨櫃堆積如山
德國、荷蘭等歐洲港口暴發勞工罷工或怠工事件，使預定運往美國的貨櫃堆積如山，恐怕需數月時間才能完全消化。
CNBC報導，根據ImportGenius網站上的海運提單，從這些港口出口的項目包括鋰電池、組裝完成的汽車、各式各樣的汽車零件、底盤，許多都是對汽車產業至關重要的零組件。另據近期的美國海關文件，從這些港口運往美國的有賓士、BMW、福特等廠牌的車子，IKEA的家居裝飾、室內地板、家具也名列其中。
愷瑞國際物流公司（Crane Worldwide Logistics）歐洲、中東及非洲海洋產品總監布勞恩指出：「美國進口商需提前四到五周，查看是否有可用的船隻。這並不是常態。此外，若幸運地在船上訂到一個艙位，接著還必須找到空貨櫃（可能會在港口腹地）。」
不幸的是，如今要從港口腹地或碼頭運送空櫃或裝滿貨的貨櫃，也成問題，因為工人發動罷工或怠工、導致碼頭延伸到腹地的鐵路運輸網壅塞。
鐵路堵塞導致可用的貨櫃減少，不僅引起進口商的憂慮，而且缺櫃可能推升運價。若把這些成本轉嫁給消費者，就會加劇通膨。
布勞恩另指出：「這些塞港的情形正蔓延至其他歐洲的主要港口。」
船隻到港和貨櫃處理的速度變慢，加上缺櫃、缺貨車，如今都已是普遍問題。根據追蹤船隻準點率的Sea Intelligence數據，目前全球僅30%至40%的船隻準時到港。布勞恩說，港口堵塞只會進一步延長原本規劃的交貨期。
布勞恩認為，罷工已產生莫大影響，即便未來不再有罷工，未來三個月的情況仍會一團亂。
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