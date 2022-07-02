克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

美國聯準會（Fed）6月中旬一口氣提高利率3碼（0.75個百分點），升幅大得異常，顯然是擔心通膨預期變得「脫錨」，可能導致通膨根深柢固。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則認為，Fed為對抗經濟陷入停滯或甚至衰退，貨幣政策路線從緊轉鬆的時點可能比眾人預期來得早。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，Fed主席鮑爾表示，導致加碼升息的一個因素，是見到密西根大學長期通膨預期指標躍增，但一個月的數據不應過度解讀，鮑爾當時也承認那項初步數據可能在日後修正。果不其然，的確下修了，顯示通膨預期的「錨」並未脫離。

中期通膨預期迅速下滑

市場對中期的通膨預期正迅速降下來。反映市場對未來五年通膨預期的「5年期平衡通膨率」—美國普通政府公債與抗通膨債券的殖利率差距—自3月以來已滑落約1個百分點。

截日1日（周五）上午，一項市場指標（1Y5Y）顯示，市場預期未來一年通膨率4.4%，但接下來的五年僅約2.2%，大致符合Fed的2%通膨目標，以個人消費支出（PCE）平減指數衡量。換句話說，投資人似乎相信，美國仍面臨大約一年的高通膨時期，但之後可望回歸長期目標水準。

提這些數據，不是因為金融市場或消費者調查呈現的通膨預期很準確（兩者都未料到2021-2022通膨會猛竄）。重點是，經濟學家大多相信，預期通膨是影響未來實際通膨的重要決定性因素。

試想，預先一年訂的價格，像是薪資合約和房租，若人人都料定別人未來一年會加薪10%，雇主也會傾向在薪資重議時比照辦理。這意味通膨一旦深植眾人預期，就可能變得自我延續；屆時要將通膨壓下來，唯一途徑是把經濟導向一段需求低於供給的時期，也就是「衰退」（recession）。1980年代初，美國或多或少就遭遇那種情況，人人預料通膨將久久盤旋高檔，最後高失業率持續多年，才終於把通膨控制下來。

Fed可能再度誤判通膨情勢

可以理解Fed力圖避免那種情況再度發生，所以對「通膨預期可能變得失控」的風吹草動極其敏感。然而，克魯曼認為，目前不但未見到這種跡象，各種風向標甚至指向Fed可能即將重蹈誤判通膨情勢的覆轍，只不過這回情況相反—去年Fed未能見到通膨勁升，收緊貨幣政策的腳步慢半拍；現在，Fed是否未能見到通膨即將陡降，反方向動作又慢半拍？

持平而論，克魯曼表示，官方物價數據尚未顯示通膨減緩。剔除食物與能源的核心物價指數，乃至於剔除波動極端物價的指標，都顯示基礎通膨大致持穩在4%附近，對Fed而言仍高得無法接受。但一些非官方數據（有的比官方統計更即時）顯示，近來推升通膨的多股力量已開始逆轉，例如貨運費率正顯著下跌。

原先助漲物價的供應鏈情況也翻轉：美國大型零售商表示，現在庫存過剩，準備降價，以消化堆在貨架上和倉庫裡的存貨。

通膨怎麼升的就可能怎麼降

為何推斷通膨可能迅速降下來？因為撇開特殊因素（如俄烏戰爭）不談，克魯曼和其他許多分析師相信，美國通膨之所以竄升，一部分是因為政府支出和寬鬆貨幣政策造成經濟變得過熱。但通膨若是對需求暴增十分敏感，那麼對需求陡降也應該十分敏感。隨著愈來愈多證據顯示美國經濟迅速減弱，第2季經濟可能萎縮，據此推測通膨也將迅速下滑似乎很合理。而市場正反映這種預期。

抗通膨將付出代價。美國經濟成長顯然正在減緩，而景氣下滑幅度可能大得足以稱之為「衰退」，儘管或許是一波溫和的衰退。且由於通膨要從高點完全逆轉下來需要一段時日，克魯曼認為，美國很可能會見到一段短暫的經濟停滯期，期間通膨仍將持續—即所謂的「停滯性通膨」（stagflation）。

但克魯曼表示，倘若果如他和市場所料，那麼「通膨」部分應該不會持續很久，而Fed為對抗「停滯」部分，讓貨幣政策路線從緊轉鬆的時點，可能比眾人預期來得早。