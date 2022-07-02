小摩：俄國一旦報復性減產 油價將衝380美元「平流層」

摩根大通（JPMorgan）團隊警告，如果美國與歐洲的制裁措施，引發俄羅斯以減產原油來報復，可能使油價衝到每桶380美元的「平流層」水準。

摩根大通指出，G7正在研擬一套複雜的機制，來抑制俄羅斯的原油出口價格。但基於俄羅斯財政狀況強，能夠經得起原油日產量大幅減少500萬桶，仍不會使經濟蒙受重大傷害。

然而對世界其他國家而言，這將造成災難性的衝擊。摩根大通指出，俄羅斯如果日產量減少300萬桶，布蘭特油價可能衝到每桶190美元；若減產500萬桶， 油價將飆到380美元，達到「平流層」水準。

摩根大通指出，G7限價措施最明顯且最可能的風險，在於俄羅斯可能選擇不跟G7玩下去，而直接以減少出口來報復，使西方國家更加痛苦。全球油市供給吃緊，其實是俄羅斯的主場。