有錢也不能任性 為貝佐斯「超級遊艇」拆橋計畫暫告吹

荷蘭鹿特丹2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑,以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元(折合台幣約134億元)的超級遊艇能夠開向大海。但荷蘭時報(NL Times)日前報導,造船業者Oceanco已經知會市府,正在取消相關後勤計畫,「至少目前如此」。

據轉述,荷媒《忠誠報》(Trouw)依據資訊自由申請獲得文件報導Oceanco已知會市政府,正在取消目前的超級遊艇運輸後勤計畫,「至少目前如此」(At least for the time being)。Oceanco據報對相關計畫引起的社會不安感到措手不及,稱造船廠工人因此感覺受到威脅,還擔心故意破壞的可能性。

貝佐斯向造船業者Oceanco訂製的127公尺長超級遊艇有3個桅杆、高約40公尺,完工後將成為世界上第二大的帆船遊艇。這艘船目前正在阿爾布拉瑟丹(Alblasserdam)建造,但因為體積過於龐大,無法通過當地稱為「De Hef」的康尼謝夫橋(Koningshaven Bridge)橋下。

Oceanco當時申請拆除一部分橋梁以便遊艇通過,部分居民對此則感到相當不滿,有人一度在臉書發起活動,稱一旦造船廠讓貝佐斯的超級遊艇下水,就要邀請眾人去扔雞蛋。儘管發起人事後承認自己的諷刺笑話變得「失去控制」,但他仍對一些鹿特丹居民所鍾愛的橋梁可能受到破壞感到十分惱怒。