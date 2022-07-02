快訊

好險沒來台灣！芙蓉轉中颱直撲廣東 專家：預計雨量很可觀

金曲紅毯／南北半球蹦出來！最「胸」女星引暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有錢也不能任性 為貝佐斯「超級遊艇」拆橋計畫暫告吹

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
荷蘭鹿特丹今年2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元的新超級遊艇能夠開向大海。但當地媒體日前報導，業者已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。資料照片。路透 / NURPHOTO
荷蘭鹿特丹今年2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元的新超級遊艇能夠開向大海。但當地媒體日前報導，業者已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。資料照片。路透 / NURPHOTO

荷蘭鹿特丹2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元（折合台幣約134億元）的超級遊艇能夠開向大海。但荷蘭時報（NL Times）日前報導，造船業者Oceanco已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。

據轉述，荷媒《忠誠報》（Trouw）依據資訊自由申請獲得文件報導Oceanco已知會市政府，正在取消目前的超級遊艇運輸後勤計畫，「至少目前如此」（At least for the time being）。Oceanco據報對相關計畫引起的社會不安感到措手不及，稱造船廠工人因此感覺受到威脅，還擔心故意破壞的可能性。

貝佐斯向造船業者Oceanco訂製的127公尺長超級遊艇有3個桅杆、高約40公尺，完工後將成為世界上第二大的帆船遊艇。這艘船目前正在阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）建造，但因為體積過於龐大，無法通過當地稱為「De Hef」的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）橋下。

Oceanco當時申請拆除一部分橋梁以便遊艇通過，部分居民對此則感到相當不滿，有人一度在臉書發起活動，稱一旦造船廠讓貝佐斯的超級遊艇下水，就要邀請眾人去扔雞蛋。儘管發起人事後承認自己的諷刺笑話變得「失去控制」，但他仍對一些鹿特丹居民所鍾愛的橋梁可能受到破壞感到十分惱怒。

遊艇 貝佐斯 荷蘭

延伸閱讀

政院核定遊艇泊區發展計畫 5.51億預算推遊艇觀光

無邊際泳池還能遠眺熱蘭遮城！台南安平福爾摩沙遊艇酒店將開幕

狂人馬斯克出招 大打Twitter收購戰

太空旅行平價化？不讓白人男性主導 首位最年輕女乘客現身

相關新聞

歐洲也在鬧塞港 裝雙B車和IKEA家具的貨櫃堆積如山

德國、荷蘭等歐洲港口暴發勞工罷工或怠工事件，使預定運往美國的貨櫃堆積如山，恐怕需數月時間才能完全消化。

有錢也不能任性 為貝佐斯「超級遊艇」拆橋計畫暫告吹

荷蘭鹿特丹2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元（折合台幣約134億元...

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

美國聯準會（Fed）6月中旬一口氣提高利率3碼（0.75個百分點），升幅大得異常，顯然是擔心通膨預期變得「脫錨」，可能導...

小摩：俄國一旦報復性減產 油價將衝380美元「平流層」

摩根大通（JPMorgan）團隊警告，如果美國與歐洲的制裁措施，引發俄羅斯以減產原油來報復，可能使油價衝到每桶380美元...

景氣指標費半和台積電ADR大跌 加深衰退和企業獲利疑慮

美國股市創下1970年以來最差上半年表現之後，周五收漲為下半年揭開序幕。不過，費城半導體指數因美光財測黯淡而大跌，不僅讓...

墮胎和避孕權寫入州憲法 紐約州抵制美最高院裁決

美國紐約州今天將墮胎和取得避孕管道的權利寫入州憲法，成為美國最高法院推翻婦女墮胎的憲法保障後，抵制這項震憾性裁決的先鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。