郭明錤：市場對iPhone 14 需求比iPhone 13更強勁

圖源：appleinsider



集微網消息，蘋果分析師郭明錤表示，市場對蘋果即將推出的iPhone 14需求可能比已經流行的iPhone 13更強勁。

據appleinsider報導，郭明錤指出，對中國分銷商和零售商的最新調查表明，他們必須為iPhone 14支付有史以來最高的預付定金，以確保持續供應。

“零部件供應商和 EMS廠商對於iPhone 14的出貨量預測分別約為1億部和9000萬部，中國市場對 iPhone 14的強勁需求可能會減輕市場對iPhone 14 上市後訂單減少的擔憂。”郭明錤在推特上寫道。

據了解，iPhone 14和iPhone 14 Pro系列預計將為iPhone帶來多項升級，包括攝像頭改進、前置攝像頭切口的變化以及搭載蘋果最新的A16 處理器。

（校對/雲七）