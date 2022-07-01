股債市重挫 全球最大退休金基金也難逃虧損

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
全球最大退休金基金GPIF表示，今年1至3月資產總價值下滑1.1%，為兩年來首次虧損。 路透
全球最大退休金基金GPIF表示，今年1至3月資產總價值下滑1.1%，為兩年來首次虧損。 路透

近來全球股市跌跌不休，拖累台灣三大政府退休基金績效表現，截至今年5月底，包括勞動基金、國保基金及退撫基金等，合計累虧2,797.8億元。全球最大退休金基金「日本政府退休金投資基金」（GPIF）也未能倖免，今年1至3月出現兩年來首次虧損。

GPIF於1日表示，資產總價值在今年1至3月（年度第4季）下滑1.1%，減至196.6兆日圓（1.46兆美元），其中日本股票價值下滑1.2%、外國股票下滑0.6%，國內外債券價值分別下滑1.5%和1.2%，儘管日圓兌美元匯率貶值5.8%已幫助緩和衝擊。

這是GPIF在理事長宮園雅敬2020年4月上台以來的首次虧損，也是GPIF的總資產兩年來首次下滑，從去年12月底的紀錄高點199.3兆日圓，主要因為全球股債市在今年1-3月暴跌，壓低了GPIF持有資產的價值。

宮園1日表示，許多衝擊全都集中在一次發生，包括通膨、貨幣政策緊縮、疫情衝擊和地緣政治議題；俄烏戰爭和美國聯準會（Fed）的緊縮政策也是當季的虧損原因。

退休金 日本 俄烏戰爭

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