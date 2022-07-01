經濟學家：當心日銀政策急轉彎、加劇日圓利差交易風險

紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）有「末日博士」封號，其來有自。早在2008年雷曼兄弟倒閉掀起金融海嘯前，他就警告一波重大危機將引發骨牌效應；近年他警告比特幣價格狂飆是「人類史上最大泡沫」，如今價格果然崩跌。最近，羅比尼把關切目光轉向急貶中的日圓，投資人可得當心了。

日圓兌美元匯價已貶了將近19%，引起重量級經濟專家注意。前高盛首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）擔心，日圓兌美元匯率若貶到150：1（目前約136），可能促使中國大陸貶抑人民幣，那將震撼全球市場。

前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家拉姜（Raghuram Rajan）認為，全球投資人應緊盯日本情勢，觀察東京是否出現「債市承壓日增」的跡象。在2008年金融海嘯前做空次級房貸大賺的避險基金經理人巴斯（Kyle Bass）也警告，日本政府公債市況詭異，透露投資人對日本銀行（央行）失去信心，日圓情況不妙。

如今羅比尼也示警。他最近接受彭博資訊訪問時警告，若日圓貶破140，可能觸動日銀調整貨幣政策，而「第一個改變的必是殖利率曲線控制（YCC）政策」，那將驚動原已像驚弓之鳥的全球市場。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）指出，過去日圓大幅波動，對全球金融體系通常是凶兆。從1990年代末到2000年代初、2008-2009全球金融海嘯再到2011年，日圓匯率劇烈波動衝擊市場的例子不勝枚舉。風險在於「日圓利差交易」，交易員先在零利率的日本借錢、再轉往他處買入孳息較高的資產，如美國公債、紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、英國衍生性商品、南非期貨等等。這意味一旦日圓劇烈波動，全球市場同受衝擊，有如金融資產下方的地毯突然被抽走似的，勢必跌得東倒西歪。

皮塞克認為，從紐約到新加坡，市場交易員可能都低估日銀政策急轉彎的危險。日銀先是在1999年把利率降到0%，後來隨著量化寬鬆（QE）推出而陷入負利率領域，但便宜資金如嗜酒上癮，需要的量有增無減，副作用愈來愈強，終究不得不考慮清醒。一旦日銀收走長久來穩定可靠的雞尾酒缸，日圓流動性撤除，將在全球金融體系引發難以預測的骨牌效應。