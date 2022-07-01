台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

量販店巨擘好市多（Costco）宣布買下台灣高雄大統吳家持有的台灣好市多45%股權，震驚台灣零售圈，由於外界多推估台灣好市多一年營業額超過千億元，每年行銷活動總引來大批人潮，許多人不禁好奇到底台灣好市多有多賺錢。

一位分析師指出，由於台灣好市多並未公告營運數字，但也許從今天好市多的公告可看出一點端倪。

好市多6月30日宣布以10.5億美元買下尚未持有的好市多台灣45%股權，並稱這項收購可為好市多每股純益挹注1%到1.5%。

據好市多官網公布的2021年會計年度（截至2021年8月29日）財報數據，好市多2021年度營收1920.5億美元，淨利為50.1億美元或每股純益11.27美元，淨利率約2%。

分析師說，依據好市多表示，台灣事業能為好市多每股純益挹注1%到1.5%，也就是說多增加45%台灣好市多持股，可多貢獻每股純益挹注1%到1.5%，假設最高1.5%估算，去年好市多每股獲利11.27美元，增加的1.5%代表可增加約每股0.16美元，以好市多股數4.43億股推估增加的獲利約7,088萬美元，再回推好市多台灣的淨利約1.67億美元（新台幣49.75億元）。

好市多宣布10.5億美元，換算約新台幣312億元吃下45%持股，台灣好市多資本額190億元，股數19億股，45%股數約8.55億股，換算每股成交價約36元。假設一年台灣好市多獲利用49.75億元計算，每股EPS約2.6元。

該分析師強調，由於不確定台灣好市多每股淨值及品牌價值估算有多高，但就從EPS約2.6元估算，每股36元的成交價應算合理。