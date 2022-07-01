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駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於6月30日。美聯社
美國總統拜登，攝於6月30日。美聯社

美國總統拜登6月30日在西班牙馬德里舉行北約峰會後的記者會，有記者問及美國與世界各地的駕駛人應該期望面對多久的高油價時，得到的答案是「要多久就多久」（As long as it takes）。

根據商業內幕報導與白宮發布的逐字稿，紐時記者坦克斯利（Jim Tankersley）提到拜登跟G7盟邦日前提出了俄羅斯出口石油價格上限計畫，認為明顯是要因應美國與世界的高油價，詢問他對該計畫能降低美國駕駛人面臨的高油價是否有信心，接著又問預期美國駕駛人繼續因為俄烏戰爭支付溢價（Premium）多長時間才是公平。

拜登沒有立刻做出答覆，並請坦克斯利重述問題的第二部分是「能降低價格嗎？」。坦克斯利先表示自己這麼問，接著提到俄烏戰爭已經推高油價，一些分析師認為可能升到高達每桶2百美元，「期望美國駕駛人與世界各地的駕駛人為這場戰爭支付這種溢價多長時間才是公平？」

對此，拜登答稱，「要多久就多久，所以俄羅斯無法，事實上，打敗烏克蘭與越過烏克蘭推進」。他說，「這是一個關鍵的、對全世界的關鍵立場」。

美國 油價 俄烏戰爭

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