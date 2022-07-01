蘋果放南韓app開發商第三方支付但抽26%、日iPhone漲價
財經網站CNBC報導，蘋果公司（Apple）允許南韓應用程式（app）開發商使用第三方支付，南韓因此成為蘋果App Store第一個開放第三方支付的國家，但仍抽成26%。另據日經報導，蘋果提高iPhone和iPad的售價，顯然是為了反映日圓兌美元貶值。
蘋果周四同意，iPhone應用程式僅在南韓App Store銷售的開發商，可使用第三方支付，不必用蘋果支付管道。這是因為南韓去年通過電氣通訊事業法的修正案，影響只及於南韓的App Store，但這可能表明，如果其他國家監管機構或法院也做同等要求，蘋果會如何處理。
採行第三方支付的南韓app開發者並非完全不必付出代價，蘋果會要求這些app通報銷售額，依此支付26%的佣金。目前抽成15%到30%，視銷售是否為訂閱服務以及屬不屬於優惠類別而定。
蘋果警告開發者，採用新政策意味他們將自行處理退款、購買紀錄、訂閱管理和其他事宜，不能依賴蘋果。蘋果有權稽查開發商銷售紀錄。
另外，在日本，蘋果提高了iPhone和iPad的售價。根據日經，售價調整似乎只針對日本市場，可能是反映日圓兌美元貶值的影響。
最新的iPhone 13現在售價117,800日圓（867.90美元），比先前最便宜的選項調漲約19%；iPhone 13 Pro Max機型漲價25,000日圓，價格調整為159,800日圓。
其他價格上漲的還包括：iPhone SE漲5,000日圓到62,800日圓；iPad和iPad Air各上漲10,000日圓，售價分別為49,800日圓和84,800日圓。
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