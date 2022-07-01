快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價6月下跌7.8% 基本金屬創2008年來最差單季表現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為印度孟買加油站員工加油情形。美聯社
圖為印度孟買加油站員工加油情形。美聯社

原油出現去年11月以來首見單月頹勢，反映OPEC+已恢復疫情期間所削減的產量，且有跡象顯示美國經濟表現弱於預期。基本金屬創下2008年全球金融危機以來最大單季跌幅，因中國大陸經濟復甦緩慢，以及對全球經濟衰退的疑慮加劇。

油價出現今年首見單月跌幅

西德州中級原油（WTI）周四跌破每桶106美元，本月下跌7.8%，8月合約在紐約市場下跌4.02美元，結算價報105.76美元；布蘭特原油周四到期的8月合約下跌1.45美元，結算價報每桶114.81美元。

OPEC+產油國聯盟批准了8月份的石油增產計畫，但市場關注重點正在轉向那些有閒置產能的成員國將在現有協議結束後增產多少。美國總統拜登說，他本月訪問沙烏地阿拉伯期間與海灣合作委員會國家會晤時，將要求該聯盟提高石油產量，而不會直接要求沙烏地增產。

有報告顯示美國消費者支出5月出現今年首見頹勢，且前幾個月的數據也被下修，也對油價構成壓力。 Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「大量美國數據都明確顯示，經濟衰退風險繼續上升。」需求前景可能在惡化，因為零售價格徘徊在紀錄高位附近，汽油用量令人失望。

金屬上季表現創2008年來最差

倫敦金屬交易所指數自3月底以來已下跌23%。錫表現最差，暴跌39%，鋁價跌約三分之一，銅價跌約五分之一。

ED&F Man分析師Edward Meir在金屬報告中寫道：「一段時間以來，市場一直受到成長和通膨疑慮的衝擊，而且G-7央行總裁也沒有帶來任何緩解，他們中的多數人都打算進一步提高利率。」

隨著疫情緩解以及限制措施逐漸放鬆，中國6月的製造業活動指數自2月以來首次高於50，表明產出較5月份有所擴張。然而，這種改善相當有限，而且房地產市場疲軟繼續對金屬需求構成壓力。

周四倫敦時間下午5:06，銅價下跌1.6%；鋁、鎳和鋅分別下跌1.1%、4.3%和6%。貴金屬也下跌，黃金下跌0.3%。

美國 疫情

延伸閱讀

金屬面臨14年最大單季跌幅

民進黨稱「執政6年來第一次漲電價」 遭查核組織打臉

謝金河：這個世界開始不同步

經濟日報社論／美國為高油價找俄羅斯當替罪羔羊

相關新聞

Costco以10.5億美元買下好市多在台全部股權

好市多（Costco）周四宣布以10.5億美元買下好市多台灣尚未持有的45%股權，如今已全資擁有好市多在台灣的事業。

全球通膨和升息壓力下 南韓上月出口保持強勁成長

南韓6月出口創19個月以來最低增幅，但在通膨壓力和升息的環境下，平均單日成長仍維持不墜。

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

俄羅斯總統普亭簽署命令，將油氣開發事業 Sakhalin 2 權益轉給一家俄羅斯新公司，原合資的三菱和三井兩家商社股票聞...

美股不振 標普500創逾半世紀最糟上半年表現

美股今天欲振乏力，金融、能源等族群表現低迷，道瓊指數下跌253點。隨著聯準會積極升息以期壓制通膨，標普500指數6個月來...

蘋果放南韓app開發商第三方支付但抽26%、日iPhone漲價

財經網站CNBC報導，蘋果公司（Apple）允許南韓應用程式（app）開發商使用第三方支付，南韓因此成為蘋果App St...

「大賣空」貝瑞：美股下跌只走一半 接著面臨獲利壓縮

Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。