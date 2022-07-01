油價6月下跌7.8% 基本金屬創2008年來最差單季表現

原油出現去年11月以來首見單月頹勢，反映OPEC+已恢復疫情期間所削減的產量，且有跡象顯示美國經濟表現弱於預期。基本金屬創下2008年全球金融危機以來最大單季跌幅，因中國大陸經濟復甦緩慢，以及對全球經濟衰退的疑慮加劇。

油價出現今年首見單月跌幅

西德州中級原油（WTI）周四跌破每桶106美元，本月下跌7.8%，8月合約在紐約市場下跌4.02美元，結算價報105.76美元；布蘭特原油周四到期的8月合約下跌1.45美元，結算價報每桶114.81美元。

OPEC+產油國聯盟批准了8月份的石油增產計畫，但市場關注重點正在轉向那些有閒置產能的成員國將在現有協議結束後增產多少。美國總統拜登說，他本月訪問沙烏地阿拉伯期間與海灣合作委員會國家會晤時，將要求該聯盟提高石油產量，而不會直接要求沙烏地增產。

有報告顯示美國消費者支出5月出現今年首見頹勢，且前幾個月的數據也被下修，也對油價構成壓力。 Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「大量美國數據都明確顯示，經濟衰退風險繼續上升。」需求前景可能在惡化，因為零售價格徘徊在紀錄高位附近，汽油用量令人失望。

金屬上季表現創2008年來最差

倫敦金屬交易所指數自3月底以來已下跌23%。錫表現最差，暴跌39%，鋁價跌約三分之一，銅價跌約五分之一。

ED&F Man分析師Edward Meir在金屬報告中寫道：「一段時間以來，市場一直受到成長和通膨疑慮的衝擊，而且G-7央行總裁也沒有帶來任何緩解，他們中的多數人都打算進一步提高利率。」

隨著疫情緩解以及限制措施逐漸放鬆，中國6月的製造業活動指數自2月以來首次高於50，表明產出較5月份有所擴張。然而，這種改善相當有限，而且房地產市場疲軟繼續對金屬需求構成壓力。

周四倫敦時間下午5:06，銅價下跌1.6%；鋁、鎳和鋅分別下跌1.1%、4.3%和6%。貴金屬也下跌，黃金下跌0.3%。