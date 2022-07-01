熱浪一波接一波 東京今夏停電危機大增

日本東京本周出現今年第二個用電高峰，電網承受到很大壓力，辦公處所被迫暫時關燈節約用電，然而彭博資訊說，最糟的情況可能還在後頭。

目前東京地區用電吃緊情況還沒有演成大危機，主要是其他區域的供電充足可以把備用電力支援東京。不過隨著全日本進入夏季酷熱天氣，各區用電量都上升，東京用電也推上更高峰，別處又已沒有餘電送來，東京停電危機大增。

彭博指出，供電緊繃，加上自國外進口的燃料成本大增，日本家戶和企業的電費恐怕調漲更多，而且還需要大家都努力犧牲、節約能源。意味著今年日本人會有個高通膨加上經濟、社會大打結的夏天。

近日東京最高氣溫已飆至攝氏36度，是100多年來6月末最強熱浪。接下來7月和8月只會再更熱，預測會有接近40度的高溫出現。日本氣象廳預期炎熱天氣會延續到整個9月，7月則有很大機會熱到爆。

東京前次供電危機是在今年3月，當時是因為一場地震後發電廠發電受到影響，加上天氣很冷使用暖氣能源消耗很大，東京電網差點掛掉，全賴老百姓和企業共體時艱節省用電，才避免停電。

電力交易商現在已經押注東京未來幾個月的電力供應會更加吃緊，電力期貨價格因此正在飛漲。供應面，今年日本的雨季提前結束，水庫的進帳少，水力發電量勢必減少。例如高知縣早明浦水壩蓄水比正常少逾50%；九州的油木水壩水位跟去年同期相比，也低了大約30%。