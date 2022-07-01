快訊

哭泣的草原：哈薩克大饑荒與血腥遷徙史

美股衰退陰影下續探底 那指寫下史上最大上半年跌幅

台灣珍奶之父染疫猝逝 生前一度受疫情打擊虧損巨大

熱浪一波接一波 東京今夏停電危機大增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本東京市民在一處水噴霧設施裡，暫避暑氣。 路透
日本東京市民在一處水噴霧設施裡，暫避暑氣。 路透

日本東京本周出現今年第二個用電高峰，電網承受到很大壓力，辦公處所被迫暫時關燈節約用電，然而彭博資訊說，最糟的情況可能還在後頭。

目前東京地區用電吃緊情況還沒有演成大危機，主要是其他區域的供電充足可以把備用電力支援東京。不過隨著全日本進入夏季酷熱天氣，各區用電量都上升，東京用電也推上更高峰，別處又已沒有餘電送來，東京停電危機大增。

彭博指出，供電緊繃，加上自國外進口的燃料成本大增，日本家戶和企業的電費恐怕調漲更多，而且還需要大家都努力犧牲、節約能源。意味著今年日本人會有個高通膨加上經濟、社會大打結的夏天。

近日東京最高氣溫已飆至攝氏36度，是100多年來6月末最強熱浪。接下來7月和8月只會再更熱，預測會有接近40度的高溫出現。日本氣象廳預期炎熱天氣會延續到整個9月，7月則有很大機會熱到爆。

東京前次供電危機是在今年3月，當時是因為一場地震後發電廠發電受到影響，加上天氣很冷使用暖氣能源消耗很大，東京電網差點掛掉，全賴老百姓和企業共體時艱節省用電，才避免停電。

電力交易商現在已經押注東京未來幾個月的電力供應會更加吃緊，電力期貨價格因此正在飛漲。供應面，今年日本的雨季提前結束，水庫的進帳少，水力發電量勢必減少。例如高知縣早明浦水壩蓄水比正常少逾50%；九州的油木水壩水位跟去年同期相比，也低了大約30%。

東京 日本

延伸閱讀

日圓跌「5円硬幣」反升值變絕版古董！日本掀炒風背後原因曝

專家認新冠肺炎疫情再度擴大 東京調升警戒等級

日本東京11人疑中暑死亡 創10年來6月新高

東京連6天達35度「猛暑日」 高壓重疊恐是主因

相關新聞

美股早盤大跌逾500點 標普500寫下52年來最糟糕上半年表現

美股三大指數30日早盤大跌，道瓊工業指數挫跌逾500點，原因是數家美國企業發布獲利預警，且投資人預期主要央行將積極升息對...

史指上半年收官 52年來最差表現

美股30日下跌，史坦普500指數創下50多年來最差的上半年表現。

特斯拉德州廠 拚周產萬輛

據美國電動車新聞網站Electrek報導，特斯拉（Tesla）已大幅提升德州超級工廠的產能，目前每周產出數千輛，Mode...

美促蘋果Google下架TikTok

美國聯邦通訊委員會（FCC）委員再次呼籲，蘋果、Google等美國科技巨頭應從自家的應用程式（App）商店下架TikTo...

美企節流 擬裁員削減支出

由於通膨高漲和對全球經濟漸失信心，從電動車大廠特斯拉（Tesla）到藥廠諾華（Novartis）等企業，都正削減支出、裁...

伊爾艾朗專欄／Fed停停─走走的風險

正當美國聯準會（Fed）加速緊縮貨幣政策之際，金融市場則是在不斷更新對美國的經濟展望，風險在於又將遭到新一輪的經濟損害、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。