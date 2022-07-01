台積電ADR跌2.3% 聯電挫2.6% 都比費半跌更深
台積電ADR周四（30日）跌2.27%收在81.75美元，較台股溢價2.16%，聯電大跌近2.6%，都比費城半導體指數跌更深。
美股三大指數周四（30日）齊跌，且6月月線和第2季季線均收黑，道瓊工業指數跌250點、那指跌1.3%，美國最新經濟數據疲軟和市場擔心各國央行升息抑制通膨等因素，造成美股賣壓加重。
道瓊工業指數跌253.88點，或0.82%，收在30,775.43；標普500指數跌33.45點，或0.88%，收報3,785.38點，寫下金融危機以來最大6月跌幅；那斯達克指數跌149.16點，或1.33%，收在11,028.74點。費半跌1.07%。
台灣加權股價指數昨跌414.4點收在14,825.73點。台積電跌3.05%收報476元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 76.88 -2.64 76.4 0.63
中華電 CHT 122.68 -1.86 122 0.56
台積電 TSM 486.27 -2.27 476 2.16
聯電 UMC 40.27 -2.59 39.15 2.86
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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