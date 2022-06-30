他看空今年最紅資產：油價恐腰斬到每桶55美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2022上半年油價暴漲45%，但分析師喊出，經濟若滑向衰退，油價可能腰斬。圖／路透
2022上半年油價暴漲45%，但分析師喊出，經濟若滑向衰退，油價可能腰斬。圖／路透

今年來美股標普500指數跌掉20%，標普美國公債指數跌8%，連被視為通膨避險資產的黃金也跌1%，加密幣就甭提了。2022上半年唯一勁揚的是油價，暴漲45%。但已有分析師喊出，經濟若滑向衰退，油價可能腰斬。

財經網站MarketWatch報導，BCA Research旗下Counterpoint首席策略師Dhaval Joshi預言，油價可能從高峰價位腰斬，跌到每桶55美元。

Joshi表示，2022年「什麼都遭遇賣壓」，這種情況可與1981年相提並論。那年，石油生產國伊拉克和伊朗陷入「兩伊戰爭」，一如今天商品生產大國俄羅斯與烏克蘭交戰，聯準會（Fed）也是積極提高利率因應。

他指出，歷史顯示，經濟衰退來襲時，油價沒有不崩跌的，即使在1970年代停滯性通膨時期也一樣，油價在1974年跌掉25%。衰退期間油價跌幅尤其深，因為油價往往在景氣降溫前上漲，把脆弱的經濟推入衰退。

回頭看2022年展望，Joshi說，過去六波經濟衰退期間油價跌幅的中位數是60%，若以油價漲上每桶130美元高峰計算，未來油價可能跌到每桶55美元。

他建議放空石油，股市投資人不妨減碼石油股和挪威這類倚重石油收入的股市。

油價 標普

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