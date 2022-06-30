藉韓流創造商機 樂金、SM娛樂聯手進軍居家健身市場

樂金電子（LG Electronics）和SM娛樂聯手成立的Fitness Candy公司表示，有信心能在居家健身市場擊敗蘋果和派樂騰，近期內將公布旗下服務進軍海外市場的計畫。

Fitness Candy執行長沈元澤（音譯）30日說，整合樂金的裝置和SM的內容後，足以打敗蘋果和派樂騰。他說：「Apple Fitness+主打運動為主的用戶，我們透過娛樂價值和內容做出差異化。」樂金電子並表示，與SM攜手合作，可結合各自的專業，克服彼此的短處，為提供前所未見的居家健身服務。

曾為職業運動員的Fitness Candy資深執行副總金菲吾（音譯）說，Apple Fitness+不夠在地化，使蘋果的這項服務難以拓展全球市場。

沈元澤表示，在全球掀起的韓流和樂金的國際網絡，有助於Fitness Candy吸引其他國家的用戶。

Fitness Candy高層也說，將在9月於南韓發表應用程式（App），月費預定落在2萬韓元（15美元）~3萬韓元左右，高於Apple Fitness+的定價9.99美元。沈元澤表示：「未來我們將讓服務更加多樣化，並定出不同的價格。」

金菲吾說，公司目前設定的目標是明年吸引5萬名用戶，創造100億韓元營收，且預計在2025年前將用戶推升至100萬人，從而創造5,000億韓元的營收。

樂金電子將持有Fitness Candy公司51%股權，將生產各種裝置供服務，包括智慧腕帶、人工智攝影機等。樂金電子也將透過雲端伺服器，為各項服務和裝置提供支援。SM娛樂持股49%，將為合資公司提製作由K-pop明星級運動員拍攝的影音內容。