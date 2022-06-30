日圓跌「5円硬幣」反升值變絕版古董！日本掀炒風背後原因曝

日本最近匯率長期處於低位，有不少港人趁機兌換日元供未來到當地旅行時使用。但日前日本國内卻因5円硬幣引起話題，據報5円的價值竟然升至兩年前的兩倍，未來甚至會超越硬幣本身的面值？！

自俄羅斯入侵烏克蘭已經過了4個月，一直以來也會聽到因這次戰爭對物價帶來的影響，麵包、油價都因此上升。日前《めざまし８》在節目中講到影響已經擴展到日本的5円貨幣價格，而且日元低迷，5円硬幣的價格隨時會升至5円以上。

根據報導，現在5円的原價已經達到硬幣面值的8成以上；原因在於5円硬幣的主要成份，銅。有熟悉資源、材料價格的專家表示1噸銅的價格一向都是60萬至80萬円左右（約台幣13.1萬至17.5萬元），從未出現過像現在一樣1噸叫價超越100萬円（約台幣21.9萬元）的情況。今年4月銅的價格曾經上升至兩年前的兩倍，雖然現在價格已經稍微下降，但因爲5円内大約70%都是銅，硬幣的原料價格已達面值的84%，價值4.2円（大約台幣0.92元）。

看到5円硬幣原價價格上升的報導後，有不少網民興奮表示找到新的賺錢方法，甚至要存起、收購5円硬幣作未來投資。專家講到將來銅的價格如果翻倍至240萬円（約台幣52.5萬元）1噸，相信政府會將硬幣變薄或改用其他金屬作原材料；那現在的5円硬幣不就會成爲絕版古董，價格更高了嗎？

有網民表示其實5円、10円和50円的硬幣中銅含量都比較高，可以考慮投資，但100円和500円價值比較高就不建議收購了。不過亦有心水清的網民表示日本國内法例上自行重鑄或加工硬幣都是犯法的，所以這些收購5円的網民夢想似乎要破滅了……

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文章授權轉載自《香港01》