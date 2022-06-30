三大央行示警通膨 歐股下挫美股期指跌逾300點

美國、英國和歐洲央行總裁示警，通膨可能居高不下，需迅速採取行動對抗通膨，引發市場對主要央行將積極升息的疑慮；歐股30日盤中跌幅擴大，美股道瓊期指下挫逾300點。

泛歐Stoxx 600指數30日盤中下滑1.9%，標普500期指下跌1.4%，那斯達克期指跌1.8%，道瓊期指跌1.1%。

歐美股市走低之際，投資人正在等待30日公布的美國個人所得與個人消費支出物價指數（PCE）等數據，後者是聯準會（Fed）制定利率政策的重要指標。

由於Fed、歐洲央行（ECB）及英國央行（BOE）均表示，低利率和溫和通膨的時代已經結束，需盡速抑制通膨。投資人預期，主要央行收緊貨幣政策，將使全球經濟陷入衰退的可能性升高。對升息和經濟下滑的預期，拖累歐股及亞洲股市30日挫跌，美股期指跌幅擴大。