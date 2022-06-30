快訊

新垣結衣曝出國「最想來台灣」 想吃1美食卻讓鄉民戰翻

台中181校營養午餐費漲聲響起 漲幅約一成

鹿港住宅火警...13歲男孩受困逃生不及 送醫宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大央行示警通膨 歐股下挫美股期指跌逾300點

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電
投資人預期主要央行將積極升息，拖累歐美股市挫跌。路透
投資人預期主要央行將積極升息，拖累歐美股市挫跌。路透

美國、英國和歐洲央行總裁示警，通膨可能居高不下，需迅速採取行動對抗通膨，引發市場對主要央行將積極升息的疑慮；歐股30日盤中跌幅擴大，美股道瓊期指下挫逾300點。

泛歐Stoxx 600指數30日盤中下滑1.9%，標普500期指下跌1.4%，那斯達克期指跌1.8%，道瓊期指跌1.1%。

歐美股市走低之際，投資人正在等待30日公布的美國個人所得與個人消費支出物價指數（PCE）等數據，後者是聯準會（Fed）制定利率政策的重要指標。

由於Fed、歐洲央行（ECB）及英國央行（BOE）均表示，低利率和溫和通膨的時代已經結束，需盡速抑制通膨。投資人預期，主要央行收緊貨幣政策，將使全球經濟陷入衰退的可能性升高。對升息和經濟下滑的預期，拖累歐股及亞洲股市30日挫跌，美股期指跌幅擴大。

通膨

延伸閱讀

法國6月通膨初值6.5% 創新高

漲電價…朱立倫憂民生物價漲聲響起 最終全民負擔

疫情趨緩買氣短暫回流 但六月股災讓房市又熄火

破底無罪 反彈有理

相關新聞

比特幣價格跌破2萬美元 分析師警告未來路崎嶇難行

比特幣價格30日跌破20,000美元，一連串重大利空消息打擊市場信心，分析師警告，比特幣的未來之路恐將顛簸難行。

三大央行示警通膨 歐股下挫美股期指跌逾300點

美國、英國和歐洲央行總裁示警，通膨可能居高不下，需迅速採取行動對抗通膨，引發市場對主要央行將積極升息的疑慮；歐股30日盤...

瑞典抗通膨升息2碼 創22年來最大升息幅度

瑞典中央銀行為了對抗通貨膨脹壓力，今天宣布2000年以來最大升息行動，將政策利率調高50個基點至0.75%。反映全球貨幣...

羅比尼：歐元存在非常真實的危險

歐元區內部的斷層線再度浮現。為因應義大利與其他一些會員國的公債殖利率差距擴大，歐洲央行（ECB）上周召開緊急會議，決策委員會決定將設計一套新的機制，來因應歐元區的「區塊化風險」，此舉可能使歐元區19國的貨幣政策出現重大差異。

機器人變糧食危機救星

今年5月，25台機器被派遣至美國中西部和密西西比河三角洲，在新播種的農田裡，以時速12英里殲除新生雜草。這支機器人軍團象徵著糧食生產革命性的未來。

俄羅斯盧布走升 Gazprom不發股利股價聞訊重挫

俄羅斯盧布今天走堅，在大宗商品價格高漲的支撐下，邁向2015年來最強勁的水準，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。