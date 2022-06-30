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南韓5月晶片庫存暴增 全球記憶晶片需求降溫

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
南韓統計廳今（30）日公布，5月晶片庫存較去年同期暴增53.4%，且晶片庫存從去年10月以來持續呈現增加趨勢。路透
南韓統計廳今（30）日公布，5月晶片庫存較去年同期暴增53.4%，且晶片庫存從去年10月以來持續呈現增加趨勢。路透

南韓晶片庫存寫下四年多來最大增幅，顯示全球對電子產品的記憶晶片需求正在趨緩。

南韓統計廳今（30）日公布，5月晶片庫存較去年同期暴增53.4%，且晶片庫存從去年10月以來持續呈現增加趨勢。上次見到如此高的晶片庫存年增率是在2018年3月，當時年增54.1%，同時出現記憶晶片產業營收成長放緩的情況。

南韓是全球最大記憶晶片產地，製造的晶片廣泛用於智慧手機、筆電和汽車。在南韓晶片庫存劇增之際，全球正面臨一連串不利因素，包括市場擔心通膨壓力可能拖累全球陷入經濟衰退、利率升高、消費者信心惡化以及俄烏戰爭尚未結束等。

統計廳也說，南韓半導體出貨已放緩，5月出貨量僅年增8.9%，為2019年10月來首次出現個位數年增率。報告顯示，南韓5月晶片生產年增率驟降至24.3%，為2021年2月來單月最低。

報告顯示，南韓5月整體工業生產比4月復甦，此時中國大陸防疫封鎖措施造成的影響減緩。5月工廠產出年增7.3%，優於經濟學家預估的4%。

半導體是南韓經濟最大的支柱。不過，從三星電子到SK海力士等晶片製造商，過去一年來股價持續下跌，市場對未來需求的疑慮和全球央行推動緊縮政策，正對科技股股價帶來壓力。

南韓 半導體 晶片

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