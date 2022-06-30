搶救流失訂戶 Netflix瞄準亞洲口味

亞洲再度被串流影音服務寄以厚望。受到全球訂戶大量下滑影響，Netflix稍早宣布將大舉投資亞洲地區的電視劇，包括日前相當轟動的韓國《魷魚遊戲》的適合對象，希望挽救逐漸流失的訂戶。

專家認為，Netflix號稱旗下節目眾多，但重「量」不重質的結果反而讓訂戶無所適從。

十年來首度流失訂戶

據《dot.LA》報導，Netflix亞太副總札梅克考斯基表示，該公司預計將目標瞄準亞洲，包括資助拍攝當地的電影與影集。Netflix今年經營慘澹，目前為止已流失70%市值，主要原因是該公司十年來，上1季首度出現流失訂戶，而且第2季表現也不太樂觀。不過，今年亞洲市場卻是Netflix有斬獲的地區，今年第1季新增訂戶110萬人。

與亞洲節目合作

短期內，Netflix可能會複製韓國熱門節目的成功經驗，例如《魷魚遊戲》與《地獄公使》並增加日本動畫影集。由於目前串流服務市場百家爭鳴，Netflix必須設法維持領先優勢，因此，該公司已計劃取締訂戶分享密碼作法以及推出廣告服務並進軍遊戲市場，希望增加更多付費訂戶。

大量購買內容成負擔

據《富比士》報導，富國銀行數據指出，在2022年Netflix花了1,405億美元在取得內容上，預計2025年還會增加到1,720億美元，如今「劇海戰術」留住訂戶的效果似乎有限。

凱度顧問公司副總珊嘉麗表示，「從平均每週觀賞時間來看，反而是Hulu而非Netflix，用戶每天看3個小時以上的佔比最多。」加上Netflix設法解決訂戶減少以及資遣300名員工後，已必須重新思考原始商業模式。

應重質不重量

對手Hulu與Disney+目前已在實驗，一次推出1~3集節目，如果節目受到歡迎，訂戶自然會繼續觀看。珊嘉麗也認為，「每週推出節目的想法就是讓收視戶重複回來平台，藉此提高觀賞其他節目的機會，等於增加未來留著原本平台的機會。」

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