用加薪因應通膨！南韓最低工資調升5% 明年上路

南韓今（30）日宣布，明年起基本工資調高5%，同時，決策官員也將密切注意這項決定是否引發通膨和所得的惡性循環。

南韓勞動部30日稍早表決通過這項調薪提案，九位政府官員同意將基本工資調升至每小時9,620韓元（7.4美元），九位資方代表棄權不投、四位工會代表離席拒投，但也有部分工會代表參與投票並支持。

這次調薪將對許多產業和高度倚賴勞工的南韓經濟造成影響。南韓2019年將基本工資調漲10.9%後，持續以低雙位數比率調漲基本工資，但外界擔心大幅調薪可能使飽受疫情打擊的小企業雪上加霜。

由於當前通膨高於政府預測水準，南韓財長秋慶鎬呼籲企業避免競相加薪。南韓央行也擔心，工資大漲可能助長通膨居高不下的態勢。

南韓勞動部和勞資雙方於4月開始討論調薪事宜，最後資方代表提議調薪1.86%，勞方代表要求加薪10.1%。勞動部表示，勞資雙方談判破裂，因此要求政府代表居中協調。