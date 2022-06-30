2035禁售燃油車 歐盟設百億基金配套

全面禁止燃油車！因應氣候危機，歐盟成員國於29日達成協議，於2035年禁止販售燃油車，並設立590億歐元的氣候基金，來緩解弱勢族群受到能源政策的衝擊，但成員國對該基金卻有不同意見，如立陶宛等小國呼籲建立更大的基金，但部分北歐的富裕強國則認為基金規模應縮小。

燃油車禁止販售

《衛報》報導，經過16個小時的討論，歐盟27個成員國共同就氣候危機達成協議，包括淘汰燃油車、改善碳市場與減少能源轉型對弱勢團體的衝擊等多項政策。

歐盟氣候政策負責人帝默曼思說，「氣候危機的狀況與影響是顯而易見，因此對此制定的政策不可或缺。」他進一步說，俄烏戰爭爆發以來，西方國家紛紛祭出抵制措施，其中包含拒絕進口俄羅斯的能源，也成為歐洲加速淘汰化石燃料的契機。

《德國之聲》報導，歐盟最終同意，將於 2035 年起全面禁止銷售內燃機汽車，意味著未來只允許二氧化碳排放量為零的新車。而此政策引發汽車大國德國的警惕，「我們在實現氣候目標的同時，也需要為汽車行業提供所需的規劃與保障。」

基金規模意見分歧

歐盟此次也決定會設立590億歐元的社會氣候基金，以協助低收入戶、高度仰賴能源的產業等，減緩因政策帶來的能源價格衝擊。所有歐盟成員國都可向歐盟委員會提交資金運用的建議，例如在冬季提高房屋的能源效率、補貼新的減碳交通。

但歐盟成員對該資金規模有不同意見，立陶宛、拉脫維亞和波蘭等國曾推動要設立一個更大的基金；而芬蘭、丹麥和荷蘭，則呼籲該基金規模應該要更小，因為向該基金會的經費大多來自於歐洲的富裕國家。

此外，歐盟各國也在會議中達成下列協議：持續對現有的碳權市場進行改革，迫使工業或發電廠造成環境汙染時需要付費；加強部分國家的減碳目標；增加森林等自然環境的減碳能力等目標。

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