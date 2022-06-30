又一新興銀行殞落！澳洲首家純網銀Volt將停業

澳洲首個取得營業執照的純網路銀行Volt，以資金問題為由宣布停業，準備向客戶退還存款，並自願歸還執業執照，成為澳洲第二家黯然熄燈的新型銀行，對政府提升銀行市場競爭度的努力形成打擊。

Volt在29日表示，由於未能籌到約2億澳幣（1.38億美元）額外資金，無力支撐業務營運，將對客戶退還共計約1億澳幣的存款，並將貸款轉移給其他銀行，成為繼Judo Bank後澳洲第二家殞落的數位銀行（neobank）。

Volt為澳洲第一家取得銀行營業執照的純網銀，也是2018年四家銀行業新進挑戰者之一，當年一項調查揭露金融業種種不當行為後，澳洲政府及監管機構力圖改變由寡頭掌控的市況，決定放寬新進者的開業規定，大力促進銀行新商業模式的發展。

澳洲臥龍崗大學法學院的銀行專家Andy Schmulow表示，經濟條件惡化是Volt殞落的主因。今年來通膨高漲和利率上升，已導致數位銀行更難與老牌貸款機構競爭，更難取得資金。他說：「所有投資人都緊抱現金，沒意願投資」。

儘管新冠疫情及防疫限令，刺激了澳洲房貸需求激增，但居家辦公模式也促使傳統銀行爭相數位化，加快了貸款審核速度，並衝擊數位銀行的競爭優勢。

Volt黯然退場，反映全球新創金融機構面臨更大壓力，這些業者承諾將壓低費用、加快周轉速度，並提供傳統對手堅決抵制的服務，例如先買後付（BNPL）及加密貨幣服務。