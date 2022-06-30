馬斯克別抱怨！全美近6成員工都遠距工作

Tesla創辦人馬斯克，最近發內部信要求主管回公司上班，否則滾蛋。他的作風真的是職場主流嗎？近期一份報告指出，美國近六成受雇者已享有至少部分遠端工作的權益，且將遠距權利視為求職主要考量。包括馬斯克在內的雇主，或許該接受彈性工作是現實。

當新冠肺炎蔓延全球時，各類型行業都被迫展開一場大規模的遠距工作實驗。科技業屬於適應得最良好的群體之一，但教育、生醫、食品及零售等多領域產業，也都積累了不少數位經驗。如今疫情逐步消退，員工們期待重返疫前工作型態嗎？

美國管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）6月公布的第三版《美國機會調查》（American Opportunity Survey）報告顯示，眾多美國受雇者已經獲得了遠距工作的權利，也樂於繼續持有這項權利。

這份報告在3月至4月間調查了約2萬5000名美國成年人。結果顯示，高達58％受訪者表示自己擁有一週至少一天遠距工作的自由，其中35％已經完全遠距。

值得注意的是，這份報告並非聚焦於科技產業，而是涵蓋了美國各地區的不同行業，包括傳統被視為「藍領」的工作類型。

遠端工作權仍具落差，雇主須了解員工需求

報告也指出，可以遠端工作的受訪者中，有87％都擁抱了這項權益，平均一週有三天不進辦公室。甚至有12％受訪者表示，即使公司只提供部分遠距的選擇，他們還是一週五天都在家。顯示許多員工相當支持這個工作型態的轉向。

但遠距工作的權益並不平等。男性（61％）獲得遠距工作權的比例高過女性（52％）。較年輕員工得以遠端工作的比例，也比年長員工來得高。

另外也能觀察到，年長族群及低收入者較可能在獲得遠距工作權時仍選擇進辦公室。這可能與居家環境缺乏適合的工作設備有關。雇主有必要認知到不同群體對工作環境的偏好或相關限制，來提供更多元的支持。

如今，可以靈活安排工作地點、時程的權利，已經打入求職者的前三大考量之一。僅次於更高的薪水、以及更好的職涯機會。

麥肯錫認為，這份報告已經顯示了美國勞動市場的轉變。雇主們現在要做的，是更加了解自己員工的需求與期望，設計出更良好的工作條件與環境，例如更好地結合遠距與辦公室人力的協作方式。

混合型態比全遠距更糟？蘋果也讓步

去年起讓4400名員工任意選擇工作地點的跨國評價平台Yelp，也宣布加速邁向全遠距未來，將關閉在紐約、芝加哥與華盛頓特區使用率最低的辦公室。

Yelp執行長斯托普爾曼（Jeremy Stoppelman）23日在公開信中表示，採取可自由進班的型態後，公司觀察，全球員工只剩下1％還會天天進辦公室。再加上遠端職缺確實讓公司收到更大量的優秀履歷。內部調查也顯示，86％員工更喜歡遠端工作，87％表示遠距工作時效率更高。讓公司決定從善如流。

斯托普爾曼曼對《華盛頓郵報》（Washington Post）表示，在疫情間漸趨明確的兩件事是：員工們想要遠距工作，且滿足此需求為公司帶來好處。他更認為，要求員工部分時候進班的政策是「最壞的交集」，比完全遠距、完全進辦公室都來得更糟。

試著將員工召回辦公室的蘋果可能對這項心得頗有感觸。要求員工一週必須數日進辦公室的政策，不僅遭逢內部抗拒，還因此逼走了機器學習團隊總監、被譽為「生成對抗網路（GAN）之父」的古德費洛（Ian Goodfellow）。

承認自己偏好面對面會議的執行長庫克（Tim Cook）也在6月初鬆口表示，虛擬會議與實體會議只是形式「不同」，而非更差。而公司未來的工作模式，可能會與現在相當不同。

強迫員工進辦公室反陷兩難，遠距也有助減緩通膨壓力

鑽研遠端工作多年的史丹佛大學經濟學教授布魯姆（Nicholas Bloom）對《TIME》表示，在現代職場要求員工每天進辦公室是個錯誤。

布魯姆解釋，最大的問題是，當員工不回來辦公室的時候，企業該怎麼做？「一個選擇是不管他們。那麼公司領導就會顯得軟弱。另一個選擇是給予罰款或懲處，這更糟糕。因為這代表你懲罰了表現出色、只是違反了無意義且武斷的規矩的員工。沒有比這更快流失人才的做法了。」

遠距工作的普及，也有助於抑制正威脅民生品質的高速通膨。相關研究顯示，獲得彈性工作條件的員工，願意接受較小幅度的加薪，換取免除通勤的成本。這使得企業得以縮減成本，並降低價格轉嫁至消費者身上的工資-價格上升螺旋。

未來的企業工作型態，將更需要領導者以同理心打造適合自己組織的作法。彈性、信任以及擁抱創新的心態，都會是重要成分。即便是貴為全球電動車領袖的馬斯克，也可能得花點時間學習適應。

（本文出自2022.6.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）