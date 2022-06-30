幣圈危機連環爆 加密避險基金三箭資本違約後遭清算

加密貨幣避險基金三箭資本（Three Arrows Capital）已遭到清算，成為「加密寒冬」引發信用危機的最新受害者。另有消息人士透露，加密貸款公司Genesis Trading面臨數億美元虧損，部分與對三箭資本的曝險有關，反映加密產業近來陷入危機的連鎖效應。

消息人士說，英屬維京群島的法院29日下令在顧問公司Teneo的兩個合夥人處理清算事宜。 Teneo將負責監督對三箭資本剩餘資產有興趣的可能買方的協商。這些剩餘資產包括代幣或對加密新創公司的持股。另外，還將設立網頁，尋找債權人並判定積欠款。三箭資本過去投資多家去中心化金融平台，像是Aave和dYdX，以及 StarkWare等加密基礎設施公司。

清算三箭資本的行動，正值加密貨幣市場近幾周來動盪加劇，原因是主要央行大幅緊縮貨幣政策、全球經濟成長減緩，使得全球投資人拋售投機性資產。

總部位於新加坡、在英屬維京群島註冊的三箭資本是加密貨幣產業最知名投資公司之一，該避險基金本月稍早在數位貨幣的押注踢鐵板後，未能滿足來自貸款機構的保證金追繳要求；本周稍早，加拿大的加密資產經紀商Voyager Digital表示已向三箭發出違約通知，原因是其未能償還約6.6億美元的貸款，其中包含3.5億美元的穩定幣USDC與15,000枚比特幣。

三箭資本是由蘇竹（ Su Zhu，音譯）和他的共同創辦人戴維斯（Kyle Davies）所經營，以槓桿押注加密貨幣價格上漲聞名， 3月時管理的資產規模估計在100億美元左右。蘇竹曾經提出加密貨幣的「超級周期」看法，表示愈來愈多主流採用加密貨幣，代表幣價會持續攀升，而非落入近期的空頭市場。然而，比特幣今年來已重挫50%，前500大加密貨幣的市值萎縮至不到1兆美元，遠低於去年創下的3.2兆美元規模。

美國兩大加密貨貨幣貸款業者BlockFi和Genesis則已藉由取得三箭用於擔保其借款的抵押擔保品，減少對三箭資本的曝險。

不過，根據加密貨幣新聞網站CoinDesk引述消息人士報導，Genesis Trading正面臨與三箭資本和Babe Finance相關的數億美元損失。Genesis執行長摩爾則透過聲明表示：「正如我們在6月17日所說，我們已減輕一個無法向我們履行保證金追繳的大型交易方的損失。我們賣出抵押擔保品…我們的業務持續正常運作，滿足所有客戶所需。」