美元勁升 Fed鮑爾重申鷹派立場

美元周三（29日）走升，歐元貶值，此前美國聯準會主席鮑爾談話偏向鷹派，他說，美國經濟的最大風險是持久的高通膨，而非升息會使經濟成長速度大幅減緩。

美元指數上揚0.593%，至105.070，全球股市因經濟衰退風險增加而下跌之際， 投資人買進美國資產以求避險。不過，美元指數仍低於兩周前創下的105.79的20年高點。

日圓兌美元貶值0.33%，至136.59日圓。

歐元兌美元貶值0.73%至1.0442美元。

鮑爾表示，設計出能夠避免讓美國經濟陷入衰退的緊縮政策當然是可能的，但他補充說，機會不大，不能保證會成功。

富國銀行貨幣策略師Erik Nelson表示：「我認為鮑爾聽起來相當鷹派。他說想先發制人，或者趕在任何通膨預期脫鉤和不必要的上升之前行動。」「從這席發言中得到的訊息似乎是，他們會主動出擊，而不是被動應對。」

Nelson說：「最新的走勢顯示，賣出日圓的傾向非常強烈。這一切都歸因於日銀是唯一沒有緊縮政策的央行。」

外界普遍預期，歐洲央行將跟進全球央行，在7月進行十年來首度升息，以壓低不斷飆升的通膨。不過經濟學家對升息幅度的看法不一。

歐洲央行總裁拉加德周三表示，疫情之前的超低通膨時代不太可能重現，央行需要適應大幅提高的物價成長預期。

比特幣盤尾下跌0.72%，至20,107.70美元；乙太幣盤尾跌4.39%，至1,109.25美元。