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三大央行總裁：抗通膨為重 低利率和溫和通膨時代結束

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾（右二）、歐洲央行總裁拉加德（中）、國際清算銀行總經理卡斯騰斯（左二）和英國央行總裁貝利（左一）周三參加歐洲央行年度論壇呼籲迅速行動抗通膨。路透
美國聯準會主席鮑爾（右二）、歐洲央行總裁拉加德（中）、國際清算銀行總經理卡斯騰斯（左二）和英國央行總裁貝利（左一）周三參加歐洲央行年度論壇呼籲迅速行動抗通膨。路透

美國聯準會主席以及英國和歐洲央行總裁周三警告，在疫情和俄烏戰爭之後，低利率和溫和通膨的時代已經結束，現在以迅速行動抗通膨為重，未能讓物價恢復穩定才是最大風險。

他們在葡萄牙舉行的歐洲央行年度論壇上說，升息不夠快可能導致高通膨根深蒂固，最終需要央行採取更多激烈行動，使物價成長恢復到較溫和水準。

聯準會主席鮑爾指出，「經濟現在由截然不同的力量驅動，不知道能否回到從前那樣」。除了疫情相關的供應鏈中斷外，俄烏戰爭大幅增加通膨壓力，這使得聯準會在確保物價穩定和就業最大化上與過去25年的工作不同。

他說，收緊貨幣政策但避免衰退是有可能的，但不保證能成功。他補充表示：「聯準會（升息）是否有做得太過頭的風險？當然存在風險，但我不同意這是經濟面臨的最大風險，更大的錯誤是無法恢復物價穩定」。

坐在他旁邊的歐洲央行總裁拉加德也不認為「還能回到低通膨的環境」，她說，「由於疫情和巨大地緣政治的衝擊，一些力量被釋放出來」，將改變我們所處的局面。

她說，在能源和食品價格上漲上，俄烏戰爭對歐洲的衝擊比其他地區更大，歐洲與美國和其他國家的處境不同，這將影響通膨預期，可能需要歐洲央行改變目前的「漸進式」升息，由7月升息一碼開始，轉向「更堅定」的政策立場。

英格蘭銀行總裁貝利說，經濟運作方式發生「巨變」，在英國，疫情給「勞動市場及其行為方式留下結構性影響」，就業率較低、工資過度成長的風險較高。他說，「有些情況（升息），我們不得不做得更多」。

通膨 俄烏戰爭

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