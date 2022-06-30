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拜登政府首度標售油氣開採權 業者反應冷

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國德州油田。 路透
美國德州油田。 路透

美國拜登政府周三（29日）首次標售聯邦政府土地上的油氣開採權，不但業者反應冷淡，環保團體還提出兩宗訴訟案，尋求法院裁決這些標售無效。

路透報導，這輪標售今日會繼續進行，地點涵蓋美國八個州。標售案被認為是測試石油業界對聯邦土地需求的指標；當前油價漲翻天，總統拜登已多次呼籲增加美國國內產出。

根據線上標售平台EnergyNet的資訊，周三第一天標售時，以懷俄明州為例，位於該州105筆共12萬英畝土地，逾三分之一完全無人投標。周三得標金額計有1,250萬美元，其中890萬美元是單筆在Converse郡的1,480英畝土地油氣開採權。

今天在懷俄明州會再有17筆土地加入標售，投標者的名單在路透發稿時，還未公布。

鑽油業者組織批評，聯邦土地油氣開發政策所能提供的效益很有效，所以開發較困難，主要障礙包括：權利金比較高；拜登政府骨子裡其實想要阻止新的土地釋出等等。

西部能源聯盟總裁Kathleen Sgamma就表示：「審視聯邦開發案的新障礙之後，業者會發現實在不值得再花時間、成本和更多風險，去標聯邦土地的油氣開採權利。」

周三懷俄明州土地釋出供競標時，環保團體Sierra Club、生物多樣化中心等具狀控告拜登政府，訴求法院判決這些缺乏足夠環評、衝擊氣候變遷的油氣標售案無效。

拜登 美國 氣候變遷

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