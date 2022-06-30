美股大盤微跌、費半重挫逾2% 市場消化Fed官員談話

紐約三大指數周三（30日）漲跌互見，道瓊小漲、標普和那指微跌，費半重挫逾2%，隨著6月和第2季即將結束，投資人正消化聯準會（Fed）官員針對經濟和利率前景發表的談話，並等待企業財報季開跑。

道瓊工業指數漲82.32點，或0.27%，收報31,029.31點，標普500指數微跌2.72點，或0.07%，收在3,818.83點，那斯達克指數微跌3.65點，或0.03%，收報11,177.89點。費城半導體指數重挫2.20%或58.10點，收報2583.98點。聯準會主席鮑爾表示，美國經濟「強勁」，「能夠承受更緊的貨幣政策。」他重申了壓低通膨的承諾，並補充說這個過程可能會導致一些 「痛苦」。

蘋果漲1.30%、微軟漲近1.5%，亞馬遜漲1.42%，為大盤提供上漲動力。對經濟景氣敏感的費城半導體指數、羅素2000小型股指數及和道瓊運輸股表現落後大盤。

以上半年表現來看，標普500指數幾乎確定寫下1970年同期以來最大跌幅，那指預料寫下歷來最差的同期表現，道指似乎也將寫下金融危機以來最大同期跌幅。

美股三大指數預料連續第二季的季線收黑，上次發生這個情況是在2015年。標普500指數11大類股有五個收跌，能源股跌最深，醫療保健股則漲最多。

Verdence資本顧問公司投資長荷尼曼說：「市場正努力尋找方向。我們看見令人失望的數據，市場正等待財報季開跑，屆時將看見有關企業未來獲利和經濟放緩的更多明確消息。」

荷尼曼也說，Fed被迫從維持幾十年的寬鬆貨幣政策轉向緊縮周期，這是許多投資人從未體驗過的。市場正重新定價，因投資人預估未來的利率環境將非常不同。

指標美國公債殖利率今年迄今攀揚逾1.606個百分點，創下1984年來最大的上半年漲幅，這也解釋為何對利率敏感的成長股指數今年來重挫逾26%。

Fed官員近來重申他們抑制通膨的決心，促使市場預期Fed7月將連續第二次升息3碼，他們信心滿滿，強調緊縮貨幣時不會使經濟陷入衰退。

美國商務部最新數據顯示，美國第1季經濟萎縮程度略高於預估值，原因包括貿易逆差擴大，和新一波疫情抑制娛樂支出。

根據最新的消費者信心報告，消費者預期降至2013年3月來的最低水準。

美企財報季再過幾周即將登場，而標普500指數成份企業已有130家提前公布財報。根據路孚特的數據，有45家企業公布樂觀的財報，另有77家財報偏悲觀，正負比率為1.7，高於第1季，但低於去年同期水準。

包裝食品公司通用磨坊大漲6.3%，因上季銷售優於預期。美國連鎖家具賣場Bed Bath&Beyond大跌23.6%，因稍早宣布撤換執行長Mark Tritton，期盼藉此扭轉頹勢。聯邦快遞（FedEx）跌2.6%，因陸運部門利潤率預估值令人失望。