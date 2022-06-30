美Q1 GDP確定負成長 美股持續震盪

美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮1.6%，是2020年第2季以來首見負成長，分析師普遍預期，美國第2季的經濟表現也不容樂觀。美股開平震盪，半導體股跌勢較重，接近午盤時紐約三大指數大致在平盤附近狹幅波動，但費半卻大跌超過2%。超微跌逾4%，台積電ADR跌幅不到1%，表現相對較穩健。

美國商務部經濟分析局（BEA）29日公布，第1季GDP季比年率終值下修為負1.6%，低於修正值的負1.5%，也比去年第4季的成長6.9%大幅減速。

路透訪調的經濟學家原本預估，上季GDP成長率終值與修正值相符，同為負1.5%。

美國上季GDP萎縮，原因是貿易逆差創下歷史新高。此外，企業累積庫存的速度比去年第4季慢，因受到供應鏈亂象和缺工的衝擊。

不計貿易、庫存和政府支出的美國國內最終銷售額，在上季成長3%，不如原估的成長3.9%。

美國經濟原本看似已擺脫第1季的不景氣，消費者支出在4月加速成長，企業的設備支出在5月底前仍維持穩健成長，另外拜出口額衝上歷史新高所賜，貨物貿易逆差也大幅縮減。

然而，隨著聯準會（Fed）大舉收緊貨幣政策以對抗通膨，經濟衰退的疑慮加深，拖累美國經濟的成長力道。

Fed上月一舉升息3碼（75個基點），為1994年最大升息幅度，Fed自3月來已調升聯邦資金利率150個基點。

根據華爾街經濟學家的最新預期，美國本季GDP成長率可能不到1%，有些專家更為悲觀，認為GDP成長率僅有0.1%，原因是企業減慢建立庫存的速度，並縮減投資，且民眾的消費力道也可能再次放緩。

美國5月的零售銷售下滑，同月的新屋開工和營建許可數據也滑落，美國6月消費者信心也降至16個月低點。