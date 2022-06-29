被高通控侵犯專利 蘋果上訴遭美國最高法院駁回
圖源：路透社
集微網消息，此前蘋果向美國聯邦巡迴法院提出無效高通兩項智能手機專利的請求，該法院裁決蘋果因與高通和解而缺乏起訴資格，隨後蘋果向美國最高法院提起上訴。現據《路透社》最新報導，美國最高法院駁回了蘋果的上訴。
據悉，高通於2017年在美國聖地亞哥聯邦法院對蘋果提起訴訟，指控蘋果iPhone、iPad和蘋果手表侵犯其多項移動技術專利，這起案件是雙方更廣泛爭議的一個因素，蘋果對涉案兩項專利的有效性提出了質疑。
雙方於2019年解決以上訴訟，簽署了一份價值數十億美元的協議，允許蘋果繼續在iPhone中使用高通芯片。和解協議還包括對高通公司數萬項專利的許可，不過兩項專利（US7,444,037和US6,83,362）仍存在爭議。
蘋果認為，2025年雙方的和解協議到期後，公司仍將面臨訴訟風險，如果和解期限延長，將在2027年面臨訴訟風險。
（校對/木棉）
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