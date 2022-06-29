美食不敵新冠 世界No.1餐廳Noma去年陷虧損

頻頻獲選為全球最佳餐廳第一名的哥本哈根Noma餐廳，2021年陷入四年來首見虧損，儘管這家米其林三星餐廳已獲得丹麥政府提供的疫情補助款，仍難逃賠錢厄運。

彭博資訊報導，申報文件顯示，Noma在2021年淨虧損169萬丹麥克朗（24萬美元），翻轉2020年小賺的局面。丹麥去年曾實施封鎖防疫限制，Noma因此領到1,090萬克朗的政府補貼。

已摘下米其林三星的Noma目前是「世界50大最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）排行榜第一名，而且累計已有五次奪得這項號稱飲食界奧斯卡獎的最高榮譽。在這家餐廳享用一頓搭配葡萄酒的蔬食午餐，每人要價約700美元（約新台幣2.08萬美元 ）。

上一回Noma全年虧損是在2017年，那時主廚Rene Redzepi把餐廳關閉約一年大舉整頓。今年稍後，這家餐廳也打算暫時關閉哥本哈根店。

Noma在2021年財報中寫道：「在這種情況下，本公司的表現與經濟發展已屬令人滿意了。本公司預期來年結果將有改善。」